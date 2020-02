Rabobank rekent vermogende klanten strafrente aan

Nederlandse klanten van Rabobank moeten voortaan betalen als ze meer dan 1 miljoen euro parkeren bij de bank. In België is zo'n parkeergeld niet aan de orde, zegt de groep.

Rabobank, na ING de grootste bank van Nederland, kondigde dinsdag aan dat het zijn particuliere klanten vanaf juli een strafrente van 0,5 procent aanrekent als er meer dan 1 miljoen euro staat op hun betaal-, spaar- of beleggersrekening. Het gaat om zo'n 400 particuliere klanten, zegt de groep in een persbericht.

Het Nederlandse Rabobank rekent klanten een strafrente van 0,5 procent aan als ze meer dan 1 miljoen euro op hun spaar-, zicht- of beleggersrekening hebben geparkeerd.

Voor de Belgische klanten van Rabobank is de maatregelen niet aan de orde, zegt een woordvoerder aan De Tijd. Rabobank bedient sinds twee jaar alleen particuliere klanten in België, met de Rabo-spaarrekening en Rabo Plus Account als populairste volumes. Volgens de informatie op de website van de bank kunnen klanten tot maximaal 2,5 miljoen euro plaatsen op die rekening.