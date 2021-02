Rabobank schrapt 5.000 banen

De tweede grootste bank van Nederland wil de komende vijf jaar 5.000 jobs schrappen om de oplopende kosten onder bedwang te houden in een aartsmoeilijke markt.

Rabobank had in november al aangekondigd het mes te zetten in de helft van zijn kantoornet, maar gaat nu dus nog een flinke stap verder. De komende vijf jaar zullen er jaarlijks zo'n 1.000 banen bij de bank verdwijnen. Dat zal deels gebeuren door natuurlijke afvloeiingen, een deel van het personeel elders in te zetten en het aantal externe krachten in te perken. Daardoor moet het aantal directe ontslagen tot een minimum beperkt blijven, klinkt het.

Of de beslissing ook gevolgen heeft voor België is nog niet bekend. De Belgische tak van Rabobank is in ons land enkel actief als online spaarbank en beschikt niet over een eigen kantoornet. Toen Rabobank in november zijn eerste besparingsplannen aankondigde, was dan ook te horen dat die geen impact zouden hebben op België.

-50 procent Rabobank zag zijn jaarwinst met 50 procent kelderen naar iets meer dan een miljard euro.

Rabobank kondigde de reorganisatie aan bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers. De bank zag haar nettowinst in 2020 met 50 procent kelderen naar 1,1 miljard euro. Daarmee deed de groep het wel iets beter dan analisten hadden verwacht.

De belangrijkste reden voor die forse winstdaling is uiteraard de coronacrisis. Rabobank zette vorig jaar 1,9 miljard euro opzij, als 'stroppenpot' voor eventuele verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde leningen.

Dalende inkomsten, stijgende kosten

Tegelijk blijven ook de marktomstandigheden aartsmoeilijk voor de bank. De historisch lage rente zet de inkomsten bijzonder zwaar onder druk. In een persbericht liet topman Wiebe Draijer verstaan dat dat probleem ook in 2021 nog lang niet van de baan zal zijn.

