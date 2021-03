Rabobank verstrekt bedrijfskredieten via Bol.com

De Nederlandse Rabobank start een proefproject, waarbij handelaars die via Bol.com verkopen ook kredieten kunnen aanvragen via de e-commercegroep. Op basis van de test wordt later beslist of ook Belgische handelaars straks via Bol.com een lening kunnen krijgen.

De populaire Nederlandse webwinkel Bol.com, die deel uitmaakt van het beursgenoteerde Ahold Delhaize , verkoopt niet alleen zelf producten. Het bedrijf werkt ook samen met 43.000 lokale handelaars uit de Benelux die hun artikelen via het platform verkopen.

Die externe partners hebben vaak nood aan extra werkkapitaal om bepaalde piekmomenten te kunnen opvangen. Denk aan een speelgoedwinkel die in de aanloop naar de sinterklaasperiode veel bestellingen moet plaatsen, of tuincentra die tijdens een hittegolf volop moeten investeren om de vraag naar zwembaden of barbecues bij te benen. De coronacrisis heeft die nood aan tijdelijk werkkapitaal om dat soort drukke periodes te kunnen opvangen alleen maar groter gemaakt.

Kortlopende kredieten

Rabobank wil daarop inspelen met het proefproject met Bol.com. Nederlandse partners die al een jaar aangesloten zijn op Bol.com en er jaarlijks minstens 30.000 euro omzet draaien, kunnen voortaan via het platform van de e-commercegroep ook een bedrijfskrediet aanvragen bij Rabobank. Handelaars die ermee akkoord gaan hun bank- en verkoopsgegevens vrij te geven aan de bank, kunnen binnen het kwartier te horen krijgen of ze een lening krijgen, en voor welk bedrag.

'Het gaat daarbij om kortlopende kredieten met een looptijd van hooguit een jaar', zegt Rabobank-woordvoerster Jaimie Duijvestijn. 'De kredieten zijn flexibel. De maandelijkse aflossing is gebaseerd op de omzet die de bedrijven in die periode hebben gedraaid op Bol.com.' Heeft de kredietnemer een goede maand achter de rug, dan zal zijn kredietaflossing iets hoger liggen dan in een wat mindere periode.

Nog niet in België

Het partnerschap met Bol.com biedt bedrijven volgens de bank alvast een belangrijk voordeel: tijdswinst. 'Als een handelaar ermee akkoord gaat zijn verkoopsgegevens ter beschikking te stellen, geeft hij ons meteen de nodige input om snel een krediet te berekenen', zegt Duijvestijn. 'Tot nog toe moest je daarvoor eerst naar je bankkantoor gaan, waar al je al die gegevens apart moest invullen. Nu kan alles in een kwartier worden gedaan.'

Voorlopig kunnen enkel de Nederlandse partners van Bol.com deelnemen aan het proefproject van Rabobank. Of ook Belgische klanten binnenkort kredieten kunnen aanvragen bij de Nederlandse bank is nog niet beslist. 'We gaan dit project eerst een tijd laten draaien en daarna kijken wat we zullen doen', zegt de woordvoerster. Eerder deze maand maakte Rabobank bekend dat het na bijna 20 jaar zal stoppen als online spaarbank in ons land. De groep blijft hier wel actief als 'wholesale bank' voor grotere ondernemingen en institutionele partijen.

Zoeken naar succesformule

Rabobank is niet de eerste bankgroep die met een e-commercebedrijf in zee gaat om bedrijfskredieten te verstrekken. Afgelopen zomer maakte ING bekend dat het in Duitsland een kredietaanbod uitwerkte met de Amerikaanse gigant Amazon. In België bieden banken voor zover bekend geen gelijkaardige formules aan.

Dit illustreert vooral hoezeer banken aan het zoeken zijn hoe ze zich het best kunnen aanpassen aan de snel veranderende noden van hun klanten. Frederick Van Gysegem Consultant Roland Berger