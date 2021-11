Rechtbank bezorgt Arco-coöperanten koude douche

De Brusselse ondernemingsrechtbank vonnist dat de vordering van ruim 2.100 coöperanten tegen Arco, Belfius en Belgische staat niet ontvankelijk is wegens het leveren van onvoldoende bewijs.

De grote rechtszaak die zowat 2.100 Arco-coöperanten met de steun van het juridisch kantoor Deminor hebben aangespannen tegen de Arco-vennootschappen, Belfius en de Belgische staat, en die gedurende enkele dagen in juni werd gepleit, is voor hen op een koude douche uitgelopen. De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft hun klacht onontvankelijk verklaard.

Lees Meer breaking Ruim 2.100 Arco-coöperanten verliezen rechtszaak

De coöperanten eisten een schadevergoeding van 9 miljoen euro voor de schade die ze hadden geleden door de ondergang van Arco, de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging, zelf veroorzaakt door het kapseizen van de Dexia-groep in 2011. Arco was een belangrijke aandeelhouder van Dexia. Ze argumenteerden door Arco, voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers, Belfius - de vroegere Dexia Bank België - en de Belgische staat te zijn misleid. De overheid had hen een compensatieregeling beloofd

Collectief dossier

De ondernemingsrechtbank oordeelt echter dat de coöperanten daarvoor geen bewijs leveren. Het gaat hier niet om een collectieve vordering, maar om zowat 2.100 coöperanten die individuele vorderingen hebben ingediend, argumenteert de rechtbank. Dat impliceert dat elke coöperant moet aantonen welk verlies hij heeft geleden en door wie van de tegenpartijen hij op welke manier misleid werd. Maar de coöperanten hebben alleen een collectief dossier met stukken voorgelegd, zegt de rechter. Dat kan niet worden aanvaard als bewijs. Daarom oordeelt de rechtbank dat hun vordering niet ontvankelijk is.

De rechtbank gaat voor een stuk in op de tegenvordering van de voormalige Arco-topvrouw Swiggers. Zij verweet de coöperanten een tergend en roekeloos geding tegen haar te voeren. Ze worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van één euro. ‘Omdat de eisers alleen Swiggers viseerden, en niet de hele raad van bestuur van Arco’, luidt het.

'Teleurstellend'

'Dit is absoluut teleurstellend', zegt Erik Bomans van Deminor. ‘We hadden totaal niet zien aankomen dat we deze zaak zouden verliezen omdat de vordering onontvankelijk zou worden verklaard.'

'De rechtbank heeft principieel geoordeeld dat dit geen classactionzaak is en dat iedere coöperant individueel moet aantonen hoe hij werd misleid’, zegt Stijn De Meulenaer, advocaat van Everest Law, dat de gedupeerde Arco-coöperanten in dit proces verdedigde.

De rechtbank heeft principieel geoordeeld dat dit geen classactionzaak is en dat iedere coöperant individueel moet aantonen hoe hij werd misleid. Stijn De Meulenaer Advocaat Everest Law

‘Ook de Belgische staat werd in deze zaak geviseerd, maar daarover doet dit vonnis totaal geen uitspraken. Dat is toch zeer bizar’, zegt Bomans.

Lees Meer analyse De frustrerende Arco-marathon is nog niet gelopen

‘Terwijl ik aan het eerste deel van het vonnis een gevoel van teleurstelling overhoud, wordt dat kwaadheid als ik het deel over Swiggers lees’, zegt De Meulenaer. ‘De rechter heeft alleen naar een heel specifiek aspect gekeken, namelijk het verwijt van jaarrekeningfraude. Terwijl de aantijgingen aan het adres van Swiggers over veel meer gingen: de rol die ze in de pers speelde, haar rol als verantwoordelijke uitgever van publicaties van Arco die misleidend waren.’

ArcoClaim

De Meulenaer kon woensdag nog niet zeggen of de Arco-coöperanten in beroep zullen gaan. ‘We bespreken dat eerst met onze cliënten.’