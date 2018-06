Rechtbank wijst bescherming privéfirma Jeroen Piqueur af

Imaco, een privévennootschap van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur, krijgt van de rechtbank van koophandel van Gent geen bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat vergroot de kans op een faillissement.

De ondergang van Optima Bank en van de tot YES omgedoopte vastgoedtak van Optima heeft voor de gewezen sterke man Jeroen Piqueur heel wat gevolgen op privévlak. Van een persoonlijk faillissement is nog geen sprake, maar heel wat schuldeisers trekken wel aan zijn mouw.

Een van de vragen is of de naamloze vennootschap Immobiliën en Management Consulting, kortweg Imaco, het hoofd boven water kan houden. Die privévennootschap van Piqueur, met zetel in zijn villa in Sint-Martens-Latem, omvat onder meer die villa en de woningen waarin zijn zoon en dochter wonen. Tot de activa behoort ook een beeld van Jan Fabre dat aan het zwembad in Sint-Martens-Latem staat.

Tot de activa van Imaco hoort ook een beeld van Jan Fabre.

De Standaard meldde dinsdag dat Imaco bij de rechtbank van koophandel in Gent bescherming tegen zijn schuldeisers heeft gevraagd. Dat kan via de WCO-procedure, de wet op de continuïteit van ondernemingen, het vroegere concordaat. De curatoren van Optima Bank hebben de rechtbank echter gevraagd Imaco failliet te verklaren.

Onontvankelijk

Ondanks een positief advies van de gedelegeerd rechter, dat bijna altijd gevolgd wordt, heeft de rechtbank de opening van een WCO-procedure dinsdagnamiddag verrassend onontvankelijk verklaard. Dat vernam De Tijd en het wordt bevestigd door vervangend persmagistrate Greta Kips. Een gedelegeerd rechter wordt door de rechtbank aangesteld om te oordelen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek.

Imaco kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Het is echter de vraag of dat beroep opschortend werkt voor de faillissementsprocedure van de curatoren. Vincent Van Obberghen van het kantoor Quinz, de advocaat van Piqueur in de zaak, kon zich dinsdag in een eerste reactie nog niet uitspreken over een eventueel beroep.

Doorkruist

Volgens Van Obberghen was er bijna een akkoord met de schuldeisers van Imaco om de vennootschap te redden. De plannen werden echter doorkruist door het faillissement van YES, waardoor de inkomsten van Imaco werden getroffen en de vraag om een WCO-bescherming zich opdrong.

De schuldeisers zijn vooral de banken KBC en Record Bank (ING) en de fiscus. Optima Bank heeft 800.000 euro tegoed van Imaco, maar is geen bevoorrechte schuldeiser. Van Obberghen zegt 'met lichte verbazing' vastgesteld te hebben dat de curatoren van de bank het faillissement van Imaco eisen. Volgens hem riskeren ze niets terug te zien als dat scenario doorgaat.

Curator Hans De Meyer verduidelijkte dat het verzoek tot faillissement er kwam omdat de curatoren meer vertrouwen stellen in het bewind van een curator dan in dat van de vennootschap zelf bij een WCO-bescherming. 'Er waren te weinig vertrouwenwekkende elementen.'

Kinderen

Piqueur hoopte via de WCO-procedure Imaco te redden, de schuldeisers te vergoeden en de openbare verkoop van de huizen van zijn kinderen Ruben en Rebecca ongedaan te maken. Voor die twee woningen was er maandag een eerste zitdag. Ze zijn dus nog niet definitief toegewezen. De rechtbank heeft echter dinsdag in dezelfde beweging het verzoek tot schorsing van die openbare verkoop ongegrond verklaard.