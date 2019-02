Recordaantal banen gesneuveld in Belgische financiële sector

In de hele Belgische financiële sector zijn in 2018 meer dan 3.000 banen verdwenen, het hoogste aantal in 20 jaar.

Het banenverlies bij BNPP Fortis is exemplarisch voor de sector. Het aantal personeelsleden van de banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zakte in de eerste negen maanden van 2018 met 3.200 naar 116.600, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Sinds 1999 zijn in zo korte tijd nooit zoveel banen in de financiële sector verdwenen. Ter vergelijking: in de andere sectoren kwamen er in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 49.700 jobs bij.