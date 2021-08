Recordcijfers voor Belfius

De staatsbank boekte een groepswinst van 406 miljoen euro in de eerste jaarhelft, een record sinds de bank werd genationaliseerd uit de restanten van Dexia. Vorig jaar was de winst nagenoeg verschrompeld tot 21 miljoen euro door het aanleggen van zware provisies voor kredietverliezen ten gevolge van de pandemie.

'Dit resultaat kwam er niet toevallig, maar is de uitkomst van onze strategie', zegt CEO Marc Raisière. De bank zette de voorbije jaren in op retailbankieren via digitale diensten en verzekeren, en bouwde de activiteiten in private banking en bedrijfsbankieren uit. Dat diversifieerde de inkomsten van de groep, die traditioneel sterk stond in financiering van lokale besturen.