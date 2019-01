Recordloon van 31 miljoen dollar voor Jamie Dimon

De CEO van de Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase & Co verdiende vorig jaar meer dan voor de financiële crisis van een decennium geleden.

Bancair Wall Street heeft een recordjaar achter de rug. De zes grootste banken van de VS tekenden in 2018 samen voor een nettowinst van meer dan 111 miljard dollar (97,4 miljard euro). Het is voor het eerst dat het cijfer boven 100 miljard belandt. En dan moet nummer zeven, Morgan Stanley, volgende week nog zijn jaarresultaten bekendmaken.

De indrukwekkende cijfers zijn onder meer te danken aan de belastingverlagingen onder president Donald Trump, stijgende rentevoeten (toch in de VS) en een groei van het aantal zakelijke deals. De cocktail leidde onder meer bij JPMorgan tot de hoogste nettowinst ooit: 32,5 miljard dollar, bijna 23 procent meer dan een jaar eerder.

Dat weerspiegelt zich, ondanks de daling van het aandeel, in een wel erg goed gevuld loonzakje voor Jamie Dimon. Naar JPMorgan donderdagnacht bekendmaakte in een melding aan de beurswaakhond SEC verdiende hij vorig jaar 31 miljoen dollar: 1,5 miljoen in basissalaris, aangevuld met 5 miljoen dollar bonus en 24,5 miljoen in aandelen.