Reddingen banken nog niet terugverdiend

De factuur van de bankenreddingen in 2008 en de jaren nadien bedraagt voorlopig 885 miljoen euro. Maar als de beursgang van Belfius lukt en het Dexia-monster getemd blijft, heeft de overheid uitzicht op winst.

Het is bijna tien jaar geleden dat de grote Belgische banken werden meegesleurd in de financiële crisis die het bankroet van Wall Street-bank Lehman Brothers in september 2008 in gang zette. De Belgische overheden moesten de financiële groepen Fortis, KBC, Dexia en de verzekeraar Ethias met belastinggeld stutten.

Hoeveel hebben de overheden intussen gerecupereerd? Eric Dor, directeur economische studies aan de zakenschool IESEG (met afdelingen in Rijsel en Parijs), maakte een tussenbalans op. Hij komt tot de conclusie dat wat de staat in de banken heeft gestopt (verliezen) voorlopig groter is dan wat hij er heeft uitgehaald (winsten). Het negatieve saldo bedraagt 885 miljoen euro.

Bij de verliezen staan onder meer de kapitaalinjectie van ruim 4,9 miljard euro in Dexia. De kans is miniem dat de overheid iets van dat geld terugziet. Ook de waarborg van 450 miljoen euro die de gewesten verstrekten aan de gekapseisde Gemeentelijke Holding is niet meer te recupereren.

Bij de winsten staan de meerwaarden die de overheden konden opstrijken bij een verkoop van participaties - vooral de Fortis-gerelateerde belangen leverden aardig op - en de door de jaren heen ontvangen dividenden.

Voorlopige balans

De balans is voorlopig omdat de staat nog een groot belang in de Franse groep BNP Paribas bezit en volledig eigenaar is van Belfius, dat dit jaar naar de beurs moet gaan, wat een mooie meerwaarde kan opleveren. De eindbalans hangt ook af van de restbank Dexia, die nog steeds financiële risico’s omvat die voor 34 miljard euro gewaarborgd zijn door de Belgische staat.

‘België heeft globaal genomen de schade goed kunnen beperken’, zegt Dor. ‘Als we Dexia terzijde laten, is er een grote waarschijnlijkheid dat de staat op winst uitkomt na Belfius en het resterende belang in BNP Paribas te hebben verkocht.’ Belfius (ex-Dexia Bank België) werd genationaliseerd voor 4 miljard euro. Dor schat de huidige waarde op 7,9 miljard. De staat heeft dus uitzicht op een meerwaarde van 3,9 miljard euro. De mogelijke meerwaarde op het resterende belang in BNP Paribas (7,7 procent van het kapitaal) ligt rond 900 miljoen euro.

Voorzichtig over Dexia

Over Dexia blijft de academicus voorzichtig. Het doemscenario is een faillissement dat de miljarden euro’s aan staatswaarborgen activeert. Mocht die ramp eraan komen, zal de overheid die alleen kunnen vermijden door nog eens vers kapitaal in de restbank te pompen. De risico’s op zo’n herkapitalisatie verminderen wel met de tijd omdat de liquidatie van Dexia gespreid is over meerdere decennia. ‘Maar alles is mogelijk op de financiële markten.’

Positief voor Vlaanderen

Een regionale opsplitsing leert dat voor Vlaanderen de balans van de bankenreddingen nu al positief is. Dat heeft onder meer te maken met de heropstanding van KBC, dat alles netjes heeft terugbetaald mét hoge premies voor de overheid en niet meer aan het overheidsinfuus hangt. Voor het Brussels Gewest, dat zijn geld stak in de redding van Dexia, lijkt alles verloren.

De eindbalans van Wallonië zal vooral afhangen van hoe het met Ethias verder gaat. De Luikse verzekeraar is in handen van de federale, Vlaamse en Waalse overheid en de lokale besturen.