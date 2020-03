Regering beslist niet over CEO Dexia

Maar de agenda werd beheerst door de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. Wanneer Dexia opnieuw de agenda komt, is onduidelijk. Nochtans zei een regeringsbron donderdag dat men 'in het belang van Dexia niet meer kan wachten. Het is niet omdat de regering in lopende zaken is, dat Dexia in lopende zaken is.'