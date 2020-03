Regering draagt Pierre Crevits voor als CEO Dexia

Nu is de kogel wel door de kerk. Crevits haalde het van Bart Bronselaer (CEO ad interim van Dexia) en Alexandre De Geest van de Thesaurie, die eveneens op de shortlist stonden. Crevits is een macrostatisticus en leidt het secretariaat van de Nationale Bank. Bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zit hij het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen voor.

Hij zit al jaren in de stuurgroep die de evoluties bij Dexia namens de federale overheid opvolgt. In die hoedanigheid kent hij het dossier goed. Crevits is van dichtbij betrokken bij alle onderhandelingen tussen Belgen en Fransen over de restbank.