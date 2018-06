'Regering wil probleem-Arco niet oplossen'

Wie hoopte dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een doorbraak zou komen voor het Arco-dossier, komt volgens het advieskantoor Deminor bedrogen uit.

Volgens Deminor, dat zo'n 2.000 coöperanten van de gekapseisde Dexia-aandeelhouder Arco vertegenwoordigt, bestaat in de Belgische regering geen echte wil om het probleem op te lossen. 'Politieke verklaringen, ook opgenomen in het regeerakkoord, hebben geen enkele bindende waarde,' zegt het advieskantoor in een update die het donderdag naar zijn cliënten mailde.