Reorganisatie op til bij KBC

Bij de bank-verzekeraar staat morgen een bijzondere ondernemingsraad op het programma. De vakbonden gaan ervan uit dat de directie de resultaten zal voorstellen van een grote besparingsoefening die enkele maanden geleden in gang is gezet.

De ruim 14.000 Belgische personeelsleden van KBC houden hun adem in. De directie kondigde in mei aan dat er heel wat managementlagen geschrapt worden en startte een 'efficiëntieoefening' op bij het Belgische hoofdkantoor. Daardoor gonst het al maanden van geruchten over reorganisatieplannen waarbij duizenden mensen betrokken zijn.

Bij de halfjaarcijfers legde CEO Johan Thijs uit dat aan alle managers gevraagd is de eigen organisatie onder de loep te nemen om te zien of er efficiënter gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologie (artificiële intelligentie en robotica) en servicecenters van de groep. KBC heeft de voorbije jaren al heel wat taken 'intern uitbesteed' aan filialen in Oost-Europa zoals het Tsjechische Brno.

Blauwdruk

De directie heeft op basis van die oefeningen van alle managers een blauwdruk voor een nieuwe organisatie gemaakt. KBC houdt al lang de lippen stijf over elkaar dat onderwerp. We gaan daar eerst intern over communiceren na de vakantie, klonk het. De verwachting is dat woensdag het resultaat van die oefening wordt aangekondigd.

's Ochtends staat er een bijzondere ondernemingsraad op de agenda. Ook de zogenaamde top 300, de driehonderd belangrijkste managers, wordt woensdag geïnformeerd.

Zal er een grote impact zijn op de tewerkstelling? Op de vraag of er een sociaal plan zal komen met een impact op duizenden personen antwoordde Thijs enkel dat 'de wilde geruchten zeker niet juist zijn'.

Digitalisering

Net als bij andere banken zorgt innovatie en de digitalisering van processen voor aanpassing van structuren en jobs. Er komen nieuwe functies bij, maar andere verdwijnen. Sommige jobs kunnen ingevuld worden door bestaande mensen, maar sommige niet. 'Mensen die alleen taken aankunnen die we niet meer hebben, kunnen we niet houden. Dat spreekt voor zich', verklaarde Thijs daarover vorige maand.

De bank houdt om de zoveel tijd ook zijn kantorennet onder de loep. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat 65 bemande kantoren worden omgebouwd naar automatenkantoren. Die operatie zou zonder impact zij op de werkgelegenheid omdat de medewerkers elders aan de slag kunnen.

Geen ING-scenario

Bij de vakbonden gaat men er van uit dat het bij KBC 'geen ING-scenario' wordt, verwijzend naar de grote herstructurering bij ING België enkele jaren geleden met 3.500 geschrapte banen en vele gedwongen ontslagen.