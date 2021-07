Revolut-baas bevestigt status van fintechmiljardair

Met een monsterinvestering van het Japanse SoftBank kan oprichter Nikolay Storonsky zijn bankenbestormer Revolut laten uitgroeien tot een gigant van ruim 30 miljard euro.

De ambitieuze Britse smartphonebank Revolut zit volgens de nieuwszender Sky News in de laatste rechte lijn om tot 845 miljoen euro bij te tanken bij een select clubje geldschieters, met Vision Fund van de Japanse investeringsreus SoftBank als de bekendste naam.

Volgens Sky zouden de investeerders tijdens de onderhandelingen over de nieuwe kapitaalronde een prijskaartje tussen 25 en 33 miljard euro kleven op Revolut. Dat is min of meer evenveel als de beurswaarde van KBC , een groep die al een eeuwigheid meedraait terwijl Revolut amper zes jaar oud is.

Lehman Brothers

De gevestigde waarden in de branche het vuur aan de schenen leggen was wellicht het laatste waar Revolut-oprichter Nikolay Storonsky aan dacht toen hij zijn carrière in de financiële sector begon. Nadat de in Rusland geboren Storonsky zijn studies fysica en economie in Moskou had afgerond, trok hij naar Londen om er als derivatenhandelaar bij de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers aan de slag te gaan.

De essentie De Britse smartphonebank Revolut staat op het punt een belangrijke kapitaalronde door te voeren met het Vision Fund van de Japanse investeerder SoftBank als belangrijkste geldschieter.

Als de deal rond is, kan Revolut zijn status van een van de waardevolste fintechbedrijven van Europa bevestigen. Er zou een waarde van meer dan 30 miljard euro worden gekleefd op het bedrijf.

In de Europese fintech hebben alleen de betaalbedrijven Stripe en Klarna een hogere waardering.

Nikolay Storonsky richtte Revolut mee op in 2015. Hij begon zijn carrière bij Lehman Brothers, maar na de val van die Amerikaanse zakenbank begon Storonsky na te denken over alternatieve financiële diensten.

De intussen 36-jarige Storonsky vond het geweldig, tot het op rommelkredieten gebouwde kaartenhuis van Lehman in 2008 in elkaar stortte en bijna de hele financiële sector in zijn val meesleurde. Na Lehman werkte Storonsky even bij Credit Suisse, een andere gigant van het financiële establishment, maar voor de entrepreneur was intussen duidelijk dat mensen naar een ander soort bank verlangen: betrouwbaarder en efficiënter.

Het gebrek aan efficiëntie bij de traditionele banken was de reden waarom Storonsky en zijn zakenpartner Vlad Yatsenko in 2015 Revolut lanceerden. De twee ergerden zich dood aan de torenhoge tarieven die ze hun bank moesten betalen als ze geld naar het buitenland overschreven.

De Revolut-app moest dat probleem van de baan helpen door klanten een zichtrekening aan te bieden waarmee ze zonder extra kosten in andere valuta kunnen betalen. De formule sloeg aan en nu we door de coronacrisis nog veel meer digitaal bankieren, blijft Revolut fors groeien. Het bedrijf zag zijn omzet vorig jaar met 57 procent aandikken tot omgerekend 304 miljoen euro. Over de eerste drie maanden van dit jaar steeg dat cijfer zelfs met 130 procent. Revolut telt 15 miljoen klanten in meer dan 35 landen. Hoeveel dat er in ons land zijn, is niet duidelijk. De groep communiceerde daar tot dusver nooit helder over.

Workaholic

Storonsky kreeg zowat twee jaar geleden bakken kritiek wegens het helse groeiritme. Klokkenluiders meldden dat Revolut werknemers onmogelijke doelstellingen oplegde, sollicitanten voor niets liet werken en het niet te nauw nam met antiwitwascontroles. Die problemen zijn grotendeels van de baan, stelt Storonsky, al hoort je te pletter werken er in een start-upcultuur nu eenmaal bij volgens hem. De Revolut-baas beweerde lange tijd 99,5 procent van zijn tijd aan zijn werk te besteden - de rest was om te kitesurfen.