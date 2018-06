Rijke Belgen boos op hun bankier

België telde nooit zoveel dollarmiljonairs (122.600). Maar hoewel ze ook vorig jaar hun vermogen stevig zagen aanzwellen, zijn ze niet te spreken over de diensten die hun bankiers en vermogensbeheerders leveren.

Van alle miljonairs ter wereld blijken de Belgen het minst tevreden over de service van hun private bankiers, leert het jaarlijkse Wealth Report dat de Franse consultant Capgemini dinsdag publiceerde.

‘Klanten eisen steeds persoonlijker advies van hun bankier, maar willen tegelijk aan de slag via verschillende digitale kanalen', legt Robert van der Eijk van Capgemini uit. ‘En terwijl landen als Nederland al enkele jaren geleden begonnen in te zetten op die digitale toepassingen, zijn de Belgische banken vandaag nog bezig aan een inhaalbeweging.’

De lage score van de Belgische bankiers is opvallend. Hun Nederlandse, Franse en Duitse collega’s scoren net heel goed op het gebied van tevredenheid, hoewel ze hun klanten soms lagere rendementen opleveren. Ook culturele verschillen spelen een rol, geeft Van der Eijk toe. ‘Nederlanders zullen iets al snel een hogere score geven als ze er tevreden over zijn. Terwijl Belgen de zaken wat sneller negatief zullen inschatten. Tijdens de eerste helft van België-Panama zat iedereen hier ook al te mopperen dat het niets ging worden. Die houding vind je zeker ook terug in de kritiek op de vermogensbeheerders.'

Wake-upcall

’Toch zijn de resultaten van het Capgemini-onderzoek een wake-upcall’, vindt de consultant. ‘Door de nieuwe Europese consumentenrichtlijn krijgen klanten straks een transparanter overzicht van hun kosten en zien ze in detail wat ze betalen voor welke diensten. Dat zal opnieuw reden zijn voor kritiek.’

2,2 miljoen Miljonairs Gemiddeld heeft de Belgische miljonair 2,2 miljoen euro op zijn rekening staan, valt af te leiden uit de cijfers van Capgemini.

Ondanks hun bankenbesognes hebben de vermogende Belgen lang geen slecht jaar achter de rug, leert het rapport van Capgemini. In 2017 groeide het aantal dollarmiljonairs – iemand met een vermogen dat omgerekend 1 miljoen dollar waard is, zonder zijn eerste woning mee te tellen - in ons land met 7,3 procent naar 122.600.

Bovendien zag die club haar vermogen opnieuw aandikken in 2017. Capgemini berekende dat het vermogen van deze individuen uitkwam op 313,9 miljard dollar, ruim 8 procent meer dan in 2016. Dat betekent dat een Belgische miljonair gemiddeld zo’n 2,56 miljoen dollar, of omgerekend 2,2 miljoen euro op zijn rekening heeft. Elders in de wereld groeide het aantal dollarmiljonairs nog sneller.

Tiende meer miljonairs

Wereldwijd waren er vorig jaar 18,1 miljoen dollarmiljonairs, bijna 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Hun vermogen overschreed voor het eerst de kaap van de 70.000 miljard dollar. Volgens Capgemini zijn 's werelds miljonairs goed op weg om tegen 2025 de kaap van de 100.000 miljard dollar te overschrijden.

De VS, Japan, Duitsland en China zijn samen goed voor zo'n 60 procent van het totale vermogen van dollarmiljonairs.

Azië, met Koeweit, India en Hongkong die een fenomenale groei in dollarmiljonairs kenden, en Noord-Amerika zijn samen goed voor bijna driekwart van de nieuwe dollarmiljonairs, ofwel 1,2 miljoen mensen, en 4.600 miljard dollar vers geld. Ook de Europese dollarmiljonairs zagen hun vermogen groeien met iets meer dan 7 procent.

Landen die tegenover 2016 hun aantal superrijken substantieel zagen stijgen waren Nederland (14%), Noorwegen (13%), Rusland (20%) en Zweden (13%).