Rijkenbank van Sofina richt pijlen op Hongkong

Cambridge Associates, de vermogensbeheerder van 's werelds ultrarijksten, trekt naar Hongkong om er jacht te maken op Aziatische fortuinen.

Cambridge Associates is een van de exclusiefste bedrijven ter wereld. De instapdrempel bedraagt een familievermogen van minimaal 100 miljoen dollar. Wereldwijd zouden zo'n 230 families, waaronder de Amerikaanse bankiersfamilie Rockefeller, een deel van hun vermogen door Cambridge Associates laten beheren.

Maar Cambridge Associates werkt ook voor allerlei stichtingen en pensioenfondsen, waaronder de stichting van Bill en Melinda Gates, de universiteit van Harvard, het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het pensioenfonds van de American footballbond NFL.

Sofina

De spilholding Sofina van de familie Boel is ook al zeer lang klant bij Cambridge Associates. Drie jaar geleden werd die relatie extra uitgediept toen Sofina als aandeelhouder aan boord stapte. Sofina zou ruim 200 miljoen euro op tafel hebben gelegd voor een belang van ruim 22 procent.

De aandeelhouders van Cambridge Associates zijn evenzeer een exclusief clubje met onder meer een tak van de bankierfamilies Rotschild en de familie Hall, bekend van de meer dan een eeuw oude wenskaartenmaker Hallmark.

Met de opening van een kantoor in Hongkong wil Cambridge Associates een graantje meepikken van de welvaartsgroei in de regio. Uit een recente studie blijkt dat het aantal superrijken die meer dan 30 miljoen dollar bezitten nog met bijna de helft zal toenemen de komende jaren. In 2025 zouden er al meer dan 100.000 ultrarijken zijn in China.

Degroof Petercam achterna

Hongkong kwam recentelijk vaak in het nieuws met politieke onlusten, maar dat schrikt vermogensbeheerders niet af. Amper enkele weken geleden besliste ook Degroof Petercam om er samen met een Franse partner een kantoor voor assetmanagement te openen.

Voor Cambridge Associates is het kantoor in Hongkong een uitbreiding van de Aziatische tak, die vestigingen heeft Singapore en Peking.

De focus lag voordien eerder op de Verenigde Staten, waar het naast het hoofdkantoor in Boston ook aanwezig is in New York, San Francisco, Dallas en Arlington. Cambridge Associates vestigde zich ook al in 1989 langs de Sand Hill Road in Menlo Park, de iconische straat waar de grootste durfkapitaalinvesteerders van Silicon Valley samenhokken.