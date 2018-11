Rijkste Deense familie stuurt voorzitter Danske Bank de laan uit

De familie Maersk, de schatrijke Deense redersfamilie achter A.P. Moller-Maersk, klopt voor het eerst hard op tafel bij Danske Bank . De familie, die via A.P. Moller Holding de grootste aandeelhouder (21%) is van de bank heeft Karsten Dybvad voorgedragen als nieuwe voorzitter van de bank. De voorzitter van de confederatie van de Deense industrie vervangt Ole Andersen, die instemt om binnen de twee weken af te treden.

'We nemen deze beslissing omdat we vinden dat de raad van bestuur van Danske Bank niet snel genoeg een vervanger heeft gevonden voor de huidige voorzitter,' verklaarde Robert Uggla, de ceo van A.P. Moller Holding.

Dat de discrete familie Maersk openlijk de spierballen rolt in een dossier is ongewoon en opmerkelijk. Het toont aan dat de familie geen vertrouwen heeft in de aanpak van de huidige top van Danske Bank. De bank gaat door het stof nadat in september een gigantische witwasaffaire aan het licht kwam.