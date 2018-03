Rob Heyvaert: ‘Ik kijk niet graag achterom'

Over zijn investeringsfonds van 1 miljard moet de fintechondernemer discreet blijven. Over hardnekkig seksisme en verwende kinderen niet. Ontbijt met De Tijd.

‘One cappuccino for my guest and a diet coke for me, please.’ Rob Heyvaert geeft de bestelling door via de telefoon, terwijl hij ons uitnodigt plaats te nemen in de elegante zetels naast het haardvuur. Een koel briesje blaast het gordijn bol, de ochtendzon valt op het net opgemaakte bed. ‘Dat heeft mijn man Bart net nog gedaan’, zegt Heyvaert lachend.

Als hij in Londen is, neemt hij altijd deze kamer. Ze getuigt van goede smaak. Het Chiltern Firehouse is al enkele jaren een hotspot. Het victoriaanse gebouw was ooit een van de eerste brandweerkazernes van de stad. Nu herbergt het een hotel en een toprestaurant. Je loopt je er celebrity’s als Kate Moss, Lilly Allen, David Beckham, Bill Clinton, Tony Blair en Orlando Bloom tegen het lijf.

Ontbijt met De Tijd Londen, 8 uur, in een exclusieve hotelkamer. Met fintechondernemer Rob Heyvaert praten we over de toekomst van de banken, de almacht van Facebook en zijn homoseksualiteit.

Sinds zijn bedrijf Capco, een marktleider in technologie voor de financiële wereld, aan de Amerikaanse Clear2Pay-overnemer FIS werd verkocht, woont Heyvaert in New York. Het is te merken aan het Engels dat in zijn betoog sluipt. Nu is hij in Londen om er voor zijn nieuwe investeringsfonds Motive Partners een techlabo te openen. ‘Het wordt een soort ontmoetingsplek waar we topmensen van financiële instellingen samenzetten om na te denken over de grote innovaties die ze samen willen aanpakken.’

Heyvaert legt de ontbijtkaart op tafel. Ik laat de pinneys of Orford smoked salmon, de açai smoothie bowl en de hibiscus-strawberry champagne voor wat ze zijn, en ga voor een klassiek Engels ontbijt. Heyvaert houdt het bij granola met noten en zaden en pompelmoessap. ‘Op mijn 53ste vind ik het belangrijk om in conditie te blijven. Al houdt het vaderschap me sowieso jong’, zegt hij, verwijzend naar de tweeling die hij zeven jaar geleden via een draagmoeder kreeg.

De jongste jaren heeft Heyvaert geen grote interviews meer gegeven. Toen hij stopte bij FIS, waar hij na de verkoop van Capco als leider van de dienstentak verantwoordelijk werd voor 2,8 miljard euro omzet en 50.000 mensen, nam hij een sabbatical om rond de wereld te zeilen. Daarna richtte hij met drie partners die bij FIS, Morgan Stanley en Blackrock hun sporen hadden verdiend het fonds Motive Partners op. Volgens het goed geïnformeerde nieuwsplatform Axios is het goed voor 1 miljard dollar aan kapitaal.

Zelf mag Heyvaert geen bedragen of namen van investeerders noemen, ‘de Amerikaanse waakhond SEC is een stukje strenger dan jullie FSMA’. Maar hij kan wel zeggen dat Motive Partners intussen twee investeringen achter de rug heeft en er vijf in de pijplijn heeft zitten. Volgens Axios mikt het fonds op investeringen van 100 miljoen euro. ‘De grootste bedreiging voor de banken komt niet van enkele kleine start-ups die plots eeuwenoude banken zullen omgooien, maar van grotere spelers die al jaren een enorme knowhow hebben opgebouwd.’

Terwijl de ober geruisloos ons ontbijt serveert, somt Heyvaert de redenen op waarom de banken in een perfecte storm zijn beland. ‘Eén: de regulering wordt steeds strenger. Twee: de banken gaan nog altijd gebukt onder zware kosten, vooral door hun infrastructuur, hun personeel en hun werking. Drie: de meeste spelers hebben hulp nodig in hun zoektocht naar antwoorden op technologische uitdagingen als blockchain en artificiële intelligentie. Vier: de consument wordt veeleisender. Hij verwacht extreme transparantie en gebruiksgemak, waarbij hij een soort Netflix wil om à la carte bankdiensten te kiezen.’

Gelooft Heyvaert met zijn jarenlange ervaring in financiële technologie dat de traditionele banken over vijf of tien jaar nog bestaan? ‘Ze zullen er in elk geval radicaal anders uitzien. Een derde van hun inkomsten verdwijnt door de technologische revolutie. Het gaat om 4.700 miljard dollar voor de hele sector. Maar lokale banken die een gemeenschap van klanten - zeker jongeren - uitbouwen, kunnen overleven. Ze mogen wel de digitale trein niet missen. Zodra die klant een huis googelt dat te koop staat, moet je hem direct kunnen bellen om over een hypotheek te praten.’

Schermvullende weergave ©Bart Heynen

Komt de bedreiging niet vooral van de Googles en de Facebooks, die op een berg van consumentendata zitten? ‘Nee,’ zegt Heyvaert, ‘omdat je de regulering en de complexiteit van de financiële wereld niet mag onderschatten. Hoe gedateerd de systemen van onze banken ook lijken - denk aan het feit dat je een document van je werkgever moet voorleggen om een lening te krijgen - ze blijken nog altijd te werken. De traditionele blik van de bankier is nog altijd scherper om het risico in te schatten. Als je die blik aan de technologiereuzen overlaat, krijg je misschien zo een nieuwe financiële crisis.’

Daar komt bij dat de wetgever reuzen als Facebook aan banden zal leggen, aldus Heyvaert. ‘Kijk maar wat nu bovenkomt over de manipulatie bij de Amerikaanse verkiezingen. Misschien staat Facebook wel een lot als dat van AT&T te wachten, dat door zijn almacht in de telecomwereld gedwongen werd zich op te splitsen in meerdere bedrijven.’

Heyvaert is op dreef. ‘Wij consumenten moeten ons dringend realiseren dat onze data het volgende economische strijdperk worden’, zegt hij. ‘We zullen ons organiseren in cirkels: wie vertrouw je en wie niet? In de buitenste cirkel zitten dan bijvoorbeeld Facebook, Apple, Proximus of Engie. En je dokter zit misschien in de binnenste cirkel: die mag alles van je weten.’

Heyvaert zit niet op Facebook en klikt nooit op links. ‘Uit veiligheidsoverwegingen. De Russen zeggen schertsend: ‘Als we willen, kunnen we bij jullie het licht uitdoen.’ Dat is niet ver van de waarheid.’ Al heeft de nieuwe technologie ook enorme voordelen. ‘Door je data vrij te geven kan een aanbieder van levensverzekeringen je misschien een veel beter voorstel doen dan je traditionele bankier. En dankzij artificiële intelligentie kunnen plots driehonderd specialisten van over de hele wereld zich over je medisch dossier buigen.’

Vroeger sprak ik tijdens vergaderingen over my partner, vandaag over my husband. Rob Heyvaert Fintechondernemer

Met Capco kreeg Heyvaert de wind van voren omdat enkele investeerders van het eerste uur hun broek scheurden aan het bedrijf. Heeft hij ergens spijt van? ‘Ik faal constant. Dat is eigen aan ondernemen. Maar ik heb al twee zware financiële crisissen overleefd waarin veel concurrenten overkop gingen. Het leerde me dat je nooit mag opgeven. Eerlijk gezegd kijk ik niet graag achterom. Wat zei Charlie Chaplin ook weer? ‘That’s what all we are: amateurs. We don’t live long enough to be anything else.’ Het belangrijkste is te blijven geloven in datgene waar je voor staat.’

Toen Heyvaert deelnam aan de VIER-realityshow ‘Topmanager’, waarin hij een kandidaat voor een topfunctie in zijn bedrijf zocht, wilde hij absoluut een vrouw in dienst nemen. Merkt hij nog veel seksisme en discriminatie, zeker in het conservatieve bastion van de financiële wereld? ‘Elke dag! Daarom vind ik de metoo-beweging een van de beste evoluties van de jongste jaren. Ik ben een groot voorstander van positieve discriminatie. Elke raad van bestuur zou minstens vier vrouwen moeten tellen om recht van spreken te hebben. Waarom zou je bepaalde jobs niet vrijhouden voor Afro-Amerikanen? Krijgt iemand met dezelfde competenties daarom de job niet? That’s not the point. Je bent met iets fundamentelers bezig dan de beste kandidaat voor de functie: je corrigeert je beschaving die vol diepgewortelde vooroordelen zit.’

Die strijdbaarheid heeft te maken met zijn homoseksualiteit. Heyvaert heeft ze nooit verborgen, al loopt hij ook niet mee in ‘de jaarlijkse stoet’. Toch is hij in de loop der jaren opener geworden. ‘Vroeger sprak ik tijdens vergaderingen over my partner, nu over my husband. Soms proberen mijn gesprekspartners me te corrigeren omdat ze denken dat mijn Engels niet goed is: ‘Your wife, you mean.’ De traditionele denkpatronen zitten nog diep.’

In de VS merkt Heyvaert steeds meer dat van ondernemers wordt verwacht dat ze zich maatschappelijk verantwoord opstellen. En dan heeft hij het niet over een toplonenheisa zoals onlangs in Nederland, waar de bank ING het salaris van haar topman wilde optrekken tot 3 miljoen euro. ‘De Amerikanen lachen daarmee. Dat is wat de assistent van de topman van Goldman Sachs verdient.’

We moeten ons dringend realiseren dat onze data het volgende economische strijdperk worden. Rob Heyvaert Fintechondernemer

Heyvaert heeft het over de miljarden die toplui als Microsoft-oprichter Bill Gates en superbelegger Warren Buffett aan goede doelen schenken. ‘Je komt er niet meer mee weg als je dat niet doet, ook als je geen miljardair bent. Great wealth creates great responsibility. Zakenpartners polsen ernaar bij een inleidende babbel of aan het einde van een vergadering.’