Rob Heyvaert brengt blancochequebedrijf naar beurs

Het fintechfonds Motive Partners van oud-Capco-CEO Rob Heyvaert brengt een blancochequebedrijf naar de beurs. Dat moet 300 miljoen dollar ophalen.

Motive Partners, het fintechfonds dat oud-Capco-CEO Rob Heyvaert begin 2017 opstartte, gooit zich op de nieuwste trend in beursland. Met Motive Capital brengt het een blancochequebedrijf naar de beurs. Dat blijkt uit een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Zo'n bedrijf is een lege beursschelp waar beleggers instappen in de hoop dat de beheerder ervan slaagt in een lucratieve bedrijfsovername. Dat bedrijf noteert dan via die weg op de beurs als het samensmelt met de schelp.

Uit het prospectus blijkt dat Motive Capital 300 miljoen dollar wil ophalen voor een 'fintechovername van eender welk aard'. Het doel is wel de zoektocht naar een prooi af te stemmen met de fintechervaring en -achtergrond van het moederfonds, valt te lezen. De voorbije jaren stapte Motive Partners al onder meer in LPA, een Duitse softwarebouwer voor banken, maar ook in Global Shares, Ierse software voor aandelenplanning.