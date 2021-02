Rob Heyvaert creëert fintech-unicorn

Rob Heyvaert wordt met zijn investeringsfonds Motive Partners hoofdaandeelhouder van de fintechgroep InvestCloud. 'In de financiële sector gaan we echt grote doorbraken zien door knappe technologie', zegt de fintechpionier.

Vanuit zijn nieuwe thuisbasis in New York timmert Rob Heyvaert, bij het grote publiek bekend via de talentenjacht 'De Topmanager', aan een derde leven als investeerder. Na de verkoop van zijn bedrijf Capco was de ondernemer enkele jaren manager bij Capco-koper FIS. Sinds 2016 staat hij aan het hoofd van het private-equityfonds Motive Partners, dat investeert in technologie voor de financiële sector.

Via een complexe deal wordt Motive Partners de hoofdaandeelhouder van InvestCloud, een Amerikaans financiëletechnologiebedrijf met klanten als JPMorgan en Citigroup. Fondsen van Motive Partners en het eveneens Amerikaanse investeringshuis Clearlake kopen een belang van 80 procent in InvestCloud. Ze kopen oude investeerders uit en brengen twee eerder overgenomen bedrijven (Finantix en Tegra118) in. Het Angelsaksische InvestCloud krijgt zo ook een steviger voet aan de grond in Europa en Azië, met klanten die samen 4.000 miljard dollar vermogen beheren.

Bij die herkapitaliseringsronde wordt InvestCloud gewaardeerd op 1 miljard dollar. Heyvaert zal die financiële unicorn, een niet-genoteerd groeibedrijf met een waarde van minstens 1 miljard dollar, als voorzitter aansturen. De dagelijkse leiding blijft in handen van InvestCloud-oprichter John Wise. De nieuwe bedrijfscombinatie telt naar schatting ruim 1.000 werknemers en bijna 300 miljoen dollar omzet.

Fintech is hot dezer dagen en InvestCloud zou met ruim 30 procent groeien. Concrete cijfers wil Heyvaert niet geven omdat zijn investeringsactiviteiten sterk gereguleerd zijn, maar hij wijst erop dat de pandemie de digitalisering versnelt. 'Digitalisering staat hoog op de agenda bij financiële instellingen en de investeringen stijgen. Fintechbedrijven worden attractief omdat ze zeer goed presteren in dit klimaat', zegt Heyvaert in een korte reactie vanuit zijn keuken in zijn New Yorkse thuisbasis.

Hij ziet in InvestCloud een recept voor een verder groeiverhaal. Het bedrijf maakt webplatformen waarmee banken of vermogensbeheerders in contact staan met hun klanten. Het gaat om interfaces waarmee klanten hun portefeuille kunnen bekijken. 'Die zien er bij elke bank anders uit met een unieke look-and-feel, maar onderliggend zijn die digitale basistools gelijkaardig, net zoals iedereen voor documenten Microsoft Word gebruikt. Het heeft geen zin dat elke bank die apart ontwikkelt.'

Heyvaert kent InvestCloud goed. Op sommige domeinen was het een concurrent van FIS. 'Oprichter John Wise sprong tien jaar geleden al op de trein van de cloud met gemakkelijk toegankelijke processen. Daardoor heeft hij een voorsprong op oudere leveranciers, die traditioneel software bij de klanten installeren met daarbij een hele infrastructuur die gerund moet worden.'

Spac

Heyvaert werkte zich de voorbije weken ook in de kijker met de lancering van een spac of blancochequebedrijf, een typisch Amerikaanse structuur waarbij een vehikel zonder activiteiten op de beurs wordt gelanceerd en daarna een privaat bedrijf overneemt.

Die beursschelp, Motive Capital Corp, haalde bij zijn beursintroductie in New York 414 miljoen dollar op. Samen met de ruim 150 miljoen dollar die Motive Capital er zelf in stopte, beschikt die beursschelp nu over ruim een half miljard dollar om op jacht te gaan naar fintechbedrijven. Voor alle duidelijkheid, de instap bij InvestCloud staat volledig los van die spac.

Over de geruchten dat Motive Capital aan een tweede fonds timmert, wil Heyvaert niets kwijt. Motive Capital heeft dus verschillende 'pockets of capital' om fintechdeals te doen. Is het geen probleem dat die allemaal in dezelfde vijver vissen? 'Neen, het gaat om een oceaan en die is gigantisch groot', zegt Heyvaert.

Financiële diensten worden een onderdeel van ieders digitale leven. Rob Heyvaert Oprichter Motive Partners

'De fundamenten zijn zeer goed. De financiële sector heeft altijd veel trek gehad in technologie, maar nu gaan we door knappe technologie echt grote doorbraken zien', zegt Heyvaert. 'De manier waarop we naar financiële diensten kijken, zal veranderen.'

Vroeger namen klanten bij banken standaardproducten zoals een lening of een spaarrekening af. Door digitale technologie zal dat veel persoonlijker worden, verwacht Heyvaert. Het opengooien van het bankenlandschap, in Europa via de Europese PSD2-regels, geeft financiële en andere bedrijven de mogelijkheid om klantengegevens uit te wisselen via gestandaardiseerde tools (API's).

'Financiële diensten worden een onderdeel van ieders digitale leven. Bij een onlineaankoop kun je nu al meteen betalingsuitstel krijgen. Maar ook andere financiële producten zullen hyperpersoonlijk worden en afgestemd worden op het ritme van de klant.'