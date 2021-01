Robinhood onder vuur bij eigen traders

De maatregelen van de gratis beursapp om de gekte rond GameStop te beperken, vallen slecht bij het leger kleine beleggers dat het aandeel de voorbije dagen deed exploderen.

Robinhood besloot donderdag de handel in GameStop in te perken nadat het aandeel de voorbije dagen volop was gepromoot op het Amerikaanse beleggersplatform Wallstreetbets. Al is 'promoten' niet echt het juiste woord.

GameStop, een klassieke winkelketen voor computergames die anno 2020 niet eens een webshop heeft, werd de voorbije dagen dusdanig gehypet dat de koers explodeerde. Critici die de irrationele koerssprong aankaartten werden hard aangepakt op het Wallstreetbets-forum en zelfs ervaren shorters moesten hun posities indekken nadat zij of hun families werden bedreigd.

Robinhood moet razendsnel cash bijtanken De hysterie rond GameStop en andere Wallstreetbets-favorieten heeft ook financiële gevolgen voor Robinhood. Door de tradingboom dreigde de Amerikaanse broker namelijk krap bij kas te zitten. De app moet niet alleen verzekeren dat zijn traders het geld van hun transacties ontvangen, maar moet ook voldoende cash bij zijn tradingpartners opzijhouden als onderpand voor de navenant met de trading stijgende risico's. Om die reden tankte Robinhood de voorbije uren al honderden miljoenen bij zijn bankiers. Daardoor zou de broker weer in staat zijn om vrijdag weer de handel in GameStop en andere gehypte aandelen weer mogelijk te maken. Maar volgens The New York Times was de geldnood zo groot dat Robinhood ook contact opnam met aandeelhouders van het eerste uur, zoals het bekende Silicon Valley-fonds Sequoia en Ribbit. Die zouden Robinhood nog 1 miljard dollar hebben toegestopt, schrijft de krant.

Iets wat door sommige beleggers werd gevierd als een overwinnig van de kleine man op de jongens van het grote geld op Wall Street.

Maar omdat de GameStop-hysterie ook andere delen van de markt begon te besmetten - zelfs het beursgenoteerde karkas van de failliete videoketen Blockbuster werd even een publiekslieveling - begonnen meerdere brokers in te grijpen. Populaire brokers zoals Charles Schwab en TD Ameritrade legden de handel in GameStop aan banden, donderdag kondigde Robinhood aan hetzelfde te doen. Kort na die beslissing daalde de koers van het aandeel GameStop fors.

Robinhood besloot trouwens ook de handel in andere aandelen zoals de met schulden beladen bioscoopgroep AMC, Bed, Bad & Beyond en zelfs Nokia in te perken.

Protestacties

De beslissing van Robinhood valt uitermate slecht bij veel Wallstreetbets-beleggers. Een aantal beleggers protesteerde donderdag voor de deuren het hoofdkwartier van de Amerikaanse broker in Californië. Zij zijn van mening dat Robinhood de markten manipuleert en meeheult met de de grote jongens op Wall Street.

Al zeker één klant heeft een massaclaim ingediend. Ook een aantal Amerikaanse politici sprongen op de trein. Zij stellen de vraag of het wel kan dat een broker een deel van het beleggerspubliek zomaar kan afsluiten van de markt.

De teleurstelling bij de Wallstreetbets-beleggers is groot omdat zij de broker als een trouwe bondgenoot beschouwden. Het bedrijf pionierde op de Amerikaanse beleggersmarkt door zeven jaar terug als eerste commissievrij handelen in aandelen in te voeren.

Daardoor kon een jongere generatie beleggers ontstaan die niet langer langs en klassieke - en vaak dure - broker moesten passeren om hun kans te wagen op de beurs. Beleggen werd democratischer, al lijken veel bezoekers op Wallstreetbets het veeleer als een vorm van gokken te beschouwen. Jaime Rogozinski, die Wallstreetbets in 2012 had gelanceerd, omschreef het forum zelf ooit als 's werelds grootste casino voor millennials.

Miljoenen bijtanken

Robinhood krijgt nu dus van zijn eigen bende het verwijt mee te heulen met de 'elite' op Wall Street. 'Het was voor ons een zware beslissing om de handel in een aantal aandelen aan banden te leggen', zei Robinhood donderdag in een persbericht. 'Maar als broker moeten we ons aan bepaalde financiële verplichtingen houden en ook de toezichthouder vraagt dat we voldoende reserves opzij houden. Maar een aantal van die financiële verplichtingen zijn gelinkt aan de volatiliteit op de financiële markten en kunnen in deze omstandigheden erg groot zijn.'