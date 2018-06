Robots bedreigen 10.000 banen bij Citigroup

De zakenbankpoot van het bedrijf wil de komende vijf jaar zo'n 10.000 jobs vervangen door nieuwe technologie. Door de automatisering dreigen in de sector meer banen verloren te gaan dan na de bankencrisis.

Dat heeft Citigroup-voorzitter Jamie Forese laten uitschijnen in een gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times. Vandaag werken zo'n 50.000 mensen bij de zakenbankdivisie van de Amerikaanse groep , van wie 20.000 in de achterliggende operationele en technologische afdelingen.

Vooral die groep zal de volgende jaren het slachtoffer worden van de steeds snellere automatisering in de financiƫle sector. Volgens Forese kunnen de komende vijf jaar zo'n 10.000 jobs in de zakenbankpoot worden vervangen door computerprogramma's en nieuwe technologie.

Al sust de Citigroup-topman meteen dat de bank extra aanwervingen kan doen in andere divisies, zoals research en verkoop. 'De machines zullen geen andere soort taken uitvoeren dan vandaag. De mensen in het bedrijf wellicht wel.'

Automatiseringsgolf

Niet alleen Citigroup verwacht dat banen zullen sneuvelen door de automatiseringsgolf. John Cryan, die in april opstapte als topman van Deutsche Bank, stelde eerder dat de helft van de werknemers van de Duitse bankreus op termijn zal worden vervangen door software.

Als je job er vandaag in bestaat dat je veel op keyboard zit te tikken, is de kans kleiner dat je een rooskleurige toekomst hebt. Tim Throsby Topman zakenbank Barclays

Ook Tim Throsby, de topman van de zakenbankdivisie van het Britse Barclays, zegt te verwachten dat computers eenvoudige taken in de bank op zich zullen nemen. 'Als je job er vandaag in bestaat dat je veel op een keyboard zit te tikken, is de kans kleiner dat je een rooskleurige toekomst hebt', verwoordt hij het nogal cynisch in Financial Times.