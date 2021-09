Rothschild maakt jacht op rijke Vlaamse zakenfamilies

De Zwitserse private bank Edmond de Rothschild opent een kantoor in Gent om de rijkste Vlaamse families beter te kunnen bedienen.

Met ruim 2.000 klanten en een beheerd vermogen van 4 miljard euro valt het Zwitserse Edmond de Rothschild (EdR) net buiten de top 10 van de grootste private banken in ons land, maar dat kan snel veranderen. ‘Het is de bedoeling om dat naar 8 miljard te verdubbelen’, zegt Stéphane Wathier, de CEO van Edmond de Rothschild Belgique. ‘Dat is ambitieus voor een mature markt, maar het is realistisch.’

De groei moet komen door het aantrekken van rijke Vlaamse ondernemersfamilies. ‘We zijn nu vooral actief in Wallonië en Brussel. In het noorden van het land zijn veel opportuniteiten. Daar zitten we niet aan ons natuurlijke marktaandeel’, zegt groep-CEO François Pauly van Edmond de Rothschild. ‘We hadden vroeger niet genoeg mensen met de juiste kennis van Vlaanderen. Er zitten zeer grote fortuinen die geïnteresseerd zijn om ons een eerste ticket van 10 miljoen euro te geven om te beginnen.'

Gent

De bank wil zichtbaarder worden in Vlaanderen. De aanwerving van Frank Vranken, bekend als hoofdstrateeg van concurrent Puilaetco, is daar een stap in. ‘Dat is maar het topje van de ijsberg’, zegt Pauly. ‘We zullen bankiers aanwerven die de regio en de ondernemers goed kennen. 17 mensen extra in drie jaar tijd, dat is een groei met 30 procent’, zegt Wathier. In Antwerpen wordt de huidige vestiging uitgebreid. Een nieuw kantoor in Gent moet de West- en de Oost-Vlaamse markt bedienen. In Wallonië gaat het kantoor in Luik dicht. De Waalse markt wordt gecentraliseerd vanuit Brussel bediend.

