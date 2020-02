Royal Bank of Scotland dropt naam na 293 jaar

De Britse bankgroep, bij ons bekend van de mislukte overname van ABN AMRO, wil haar recente schandaalverleden van zich afschudden door zich te herdopen tot NatWest.

De naamsverandering is zonder meer historisch te noemen, want Royal Bank of Scotland bestaat al zowat 293 jaar. De groep werd in 1727 opgericht in Edinburgh.

Maar voor CEO Alison Rose, die in november als eerste vrouw ooit aan het hoofd kwam van de groep, is een naamswijziging noodzakelijk, als Royal Bank of Scotland niet langer wil geassocieerd worden met de financiële crisis van 2008.

Fortis

Royal Bank of Scotland moest toen met geld van de Britse belastingbetaler worden gered, nadat de bank onder haar megalomane topman Fred Goodwin volop in rommelkredieten had geïnvesteerd. In ons land werd Royal Bank of Scotland in die periode bekend omdat het met Fortis en het Spaanse Banco Santander de Nederlandse concurrent ABN AMRO wilde overnemen. Een deal die zowel Fortis als Royal Bank of Scotland fataal werd.

De Britse belastingbetaler is nog altijd voor ruim 60 procent aandeelhouder van Royal Bank of Scotland.

Ruim tien jaar later is de groep nog altijd voor meer dan 60 procent in handen van de Britse overheid. CEO Rose wil die bladzijde omslaan door Royal Bank of Scotland te herdopen tot NatWest. Ook aan die naam kleeft traditie: NatWest is de merknaam van de Britse bankgroep die Royal Bank of Scotland in 2000 overnam. De keuze voor NatWest is logisch, meent Rose, want volgens haar komt 80 procent van de klanten via NatWest in contact met Royal Bank of Scotland.

Beleggers niet onder de indruk