Royal Bank of Scotland keert eerste dividend uit sinds redding

De Royal Bank of Scotland (RBS) gaat voor het eerst sinds het met Brits belastinggeld van de ondergang is gered weer winst uitkeren aan zijn aandeelhouders. Aan 2 pence per aandeel blijft het dividend wel bescheiden.

De bank is nog altijd grotendeels in handen van de Britse overheid, maar het is wel de bedoeling daar op termijn verandering in te brengen. Het eerste dividend sinds de redding van de bank, is een eerste stap in die richting.

De Royal Bank of Scotland werd tien jaar geleden met een kapitaalinjectie van een kleine 40 miljard pond gered door de Britse overheid. De bank was in zwaar weer geraakt tijdens de financiële crisis van 2008 en door een forse investering in de Nederlandse bankengroep ABN AMRO.

In mei van dit jaar werd een schikking bereikt met Amerikaanse toezichthouders over de afwikkeling van slechte hypotheken. Daardoor was de weg voor een eerste dividend sinds de crisis vrijgemaakt. De bank maakte in het tweede kwartaal 96 miljoen pond (108 miljoen euro) winst, ondanks de schikking van 4,23 miljard euro met de Amerikaanse autoriteiten.