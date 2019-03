'Russische tak ING betrokken bij witwasmachine'

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Het aandeel ING verloor woensdagmorgen verder terrein op de beurs.

Al in 2009 deed ING een melding bij de Belgische toezichthouder over één van de bedrijven, die ook bankierde bij de Litouwse Ukio Bank.

Dat blijkt uit interne documenten van Ukio Bank, die in handen zijn van het onderzoekscollectief OCCRP en werden gedeeld met de Nederlandse krant Trouw, het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het blad De Groene Amsterdammer. De documenten leggen de 'Troika Laundromat' bloot, de witwasmachine die werd opgezet door de Troika Bank, die via de Ukio Bank in Litouwen miljarden aan verdacht geld naar Europa liet stromen.

Het bedrijf waar het om draait, is het Cypriotische Popat Holdings, dat van 2006 tot zeker 2013 een bankrekening had bij ING in Moskou. Popat wordt beheerd en aangestuurd door de Russische Troika Bank, en heeft eveneens een bankrekening bij het ­Litouwse Ukio. Vanuit Popat schieten honderden miljoenen heen en weer naar andere bedrijven in de witwasmachine.