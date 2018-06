S&P snijdt in rating voor Deutsche Bank

Lijst met probleembanken

De beslissing van Deutsche Bank komt een dag nadat het aandeel was teruggevallen naar zijn laagste peil ooit op de beurs van Frankfurt. Dat gebeurde nadat aan het licht was gekomen dat de Amerikaanse centrale bank de activiteiten van Deutsche Bank in de VS vorig jaar had omschreven als 'bedenkelijk'. Daardoor was de groep de facto op de lijst van probleembanken terechtgekomen in de VS.