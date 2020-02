Schandaalbank Danske Bank waarschuwt voor halvering winst in 2020

Volgens Chris Vogelzang, de Nederlandse topman van van Danske Bank, legt de bank dit jaar een nettowinst voor van 8 tot 10 miljard Deense kronen, omgerekend 1,2 Ć 1,3 miljard euro. Dat is iets meer dan de helft van de 15 miljard Deense kronen - 2 miljard euro - die Danske Bank over 2019 boekte.

Danske Bank moet nog altijd de gevolgen dragen van het grote witwasschandaal dat in 2018 losbarstte bij de Scandinavische bank. Toen kwam aan het licht dat Danske Bank tussen 2007 en 2014 voor miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Via een piepkleine dochteronderneming in Estland werd zo crimineel geld uit Rusland witgewassen.