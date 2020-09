Schotse breekt glazen plafond in Amerikaanse bankwereld

Jane Fraser wordt de nieuwe CEO van de Amerikaanse megabank Citigroup.

Voor het eerst komt een vrouw aan het hoofd van een wereldwijd actieve grote bank. Citigroup heeft donderdag Jane Fraser aangesteld als nieuwe CEO. Ze vervangt Mike Corbat, die in februari na 37 jaar dienst afscheid neemt van het Amerikaanse bedrijf.

De 53-jarige Fraser werkt al 16 jaar voor Citigroup, de derde grootste bank van de Verenigde Staten. Met een diploma van de Britse universiteit Cambridge begon de Schotse eind jaren 80 als analist bij de bank Goldman Sachs. Enkele jaren later werd ze partner bij de consultant McKinsey.

In die periode schreef de Schotse een succesvol boek: 'Race for the World: Strategies to Build a Great Global Firm'. Daarvoor reisde ze de hele wereld af om klanten te bevragen over hun uitdagingen, al werkte ze deeltijds om meer bij haar twee kinderen te zijn.

Power

Een topmanager van Citi was zo enthousiast over het boek dat hij Fraser jarenlang probeerde te overtuigen over te stappen naar de bank. In 2004 stemde ze eindelijk toe. Fraser doorliep bij Citigroup alle geledingen. Ze was onder meer CEO van de private bank, de lastige afdeling hypotheken en de activiteiten in Latijns-Amerika. Daardoor figureerde Fraser meerdere keren op de ranking Most Powerful Women in Business van het tijdschrift Forbes.

Ik heb nooit de ambitie gehad om CEO van Citi of een andere organisatie te zijn. Jane Fraser Nieuwe CEO Citigroup

Ambities voor het absolute leiderschap bij Citigroup koesterde ze niet. 'Ik kijk ernaar uit een vrouw CEO te zien worden van een bedrijf op Wall Street, wie dat ook mag zijn', zei Fraser in 2018 aan de zender CNN. 'Ik heb nooit de ambitie gehad CEO van Citi of een andere organisatie te zijn. Dingen kunnen veranderen. Maar op dit moment heb ik nog veel te leren.'

Vorig jaar kroonde de bank uit New York Fraser officieus tot kroonprinses. Nadat Frasers naam had gecirculeerd als kandidaat-CEO van de concurrenten Wells Fargo en HSBC, stelde CEO Corbat haar aan als 'president' van het bedrijf. Tegelijk promoveerde ze tot CEO van de consumentenbank, de belangrijkste tak van de groep. Als toetje kreeg Fraser een bonus van 12,5 miljoen dollar 'ter erkenning van haar promotie'.

Onzeker

Haar voorganger laat zijn kroonprinses een stevige erfenis na. Nadat Citigroup in de financiƫle crisis van 2008 bijna was omgevallen, maakte Corbat de groep opnieuw winstgevend. Hij krikte de nettowinst op van 7 miljard bij zijn aantreden in 2012 tot bijna 20 miljard dollar vorig jaar.

Corbat kromp de gigabank fors in en focuste op twee grote takken. De ruggengraat van Citigroup vormen de institutionele klanten, die de groep tal van betaaloplossingen aanbiedt. De consumentenbank telt wereldwijd 110 miljoen klanten.

Fraser neemt in een zeer onzekere tijden het roer over. Door de coronacrisis zagen de Amerikaanse banken hun winsten dit jaar massaal dalen. De vrees voor ontslagen en faillissementen zit er diep in. Ook de nettowinst van Citigroup daalde in het tweede kwartaal met 73 procent, omdat de bank bijna 8 miljard dollar opzij zette om mogelijke wanbetalingen op te vangen. Op de beurs verloor Citi, dat 200.000 mensen in dienst heeft, sinds het begin van dit jaar een derde van zijn waarde.