Schuldeisers claimen ruim 30 miljoen euro van Piqueur

De gevallen Optima-topman gaat in beroep tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank van Gent om hem failliet te verklaren.

Hans Rieder, de bekende advocaat die Piqueur bijstaat, zei meteen na het vonnis al dat een beroep niet uitgesloten was. Vrijdag zei Rieder dat de beslissing over zo'n beroep gevallen is. Faillissementszaken krijgen voorrang bij de rechtbank. Een arrest kan dan ook al de komende weken worden uitgesproken.