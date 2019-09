Schuldeisers eisen 74 miljoen euro van failliete Jeroen Piqueur (Optima Bank)

In eerste aanleg werd beslist dat de garantiestelling van 20 miljoen euro die Piqueur aan Optima Bank deed, overeind bleef. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank en moest hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou zijn uitgelokt door de Nationale Bank van Belgi√ę (NBB).

Gezinsbelang

De vrouw van Piqueur had aan de familierechtbank de nietigverklaring van de verbintenis van garantiestelling gevraagd, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren en zij er geen toestemming voor gegeven had. De rechtbank wees die vraag af omdat het om een eenzijdige verbintenis ging. Daardoor is het belang van de familie niet in gedrang gekomen.