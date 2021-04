Slechte verbinding door de Alpen baart professionele beleggers zorgen

Dat Euronext met de overname van Borsa Italiana zijn datacenter van het Verenigd Koninkrijk naar Italië wil verhuizen, leidt tot ophef. Professionele beleggers vrezen vertragingen en technische storingen.

Niet iedereen is even opgezet met de plannen van Euronext om zijn datacenter te verhuizen van Basildon in het Verenigd Koninkrijk naar Bergamo in het noorden van Italië, waar het Italiaanse bedrijf Aruba een clouddatacenter van 200.000 vierkante meter beheert. Professionele beleggers, zoals market makers en flitshandelaren die vertrouwen op de razendsnelle transmissie van data om in fracties van seconden aandelen te verhandelen, vrezen voor storingen.

'We weten niet waarom Euronext zijn datacenter verhuist', zegt Mark Spanbroek, de voorzitter van de tradersvereniging Fia Epta. 'Het trekt weg uit de belangrijkste markt - Londen - naar een hoek van Europa waar geen andere datacenters staan. We vrezen dat dat tot vertragingen zal leiden en dat we technische storingen mogen verwachten. De lijnen onder de Alpen waren het voorbije jaar minder stabiel. Dat is gebleken uit ons onderzoek.'

We begrijpen niet waarom Euronext wegtrekt uit de belangrijkste markt - Londen - naar een hoek van Europa waar geen andere datacenters staan. Mark Spanbroek Voorzitter tradersvereniging Fia Epta

Zeker in coronatijden kunnen bedrijven die extra kosten en risico's missen, zegt Spanbroek. 'Ik snap dat een verhuizing door de brexit eventueel aangewezen is, maar België, Frankrijk of Nederland zouden een veel logischer keuze zijn, ook omdat ze veel dichter bij Londen liggen. De keuze voor Italië brengt onzekerheid in het systeem.'

Tegen 2022 operationeel

Euronext-CEO Stéphane Boujnah kondigde de verhuizing donderdag terloops aan als onderdeel van de overname van de Borsa Italiana. Als de toezichthouders groen licht geven, kan het datacenter tegen 2022 operationeel zijn, zei hij. 'Het is een belangrijke beslissing en de grootste investering in technologie sinds de lancering van ons Optiq-handelsplatform.'

De klanten van Euronext hebben nu hun infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk opgezet, dicht bij het datacentrum om vertragingen voor koersen en andere informatie te voorkomen. Volgens Boujnah zullen velen van hen een deel van die fysieke infrastructuur naar Italië verplaatsen om de maximale snelheid voor handelsorders te garanderen.