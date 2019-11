Sleutelfiguur vertrekt bij bankenfederatie Febelfin

Tom Boedts, de juridisch directeur en het hoofd regelgeving van Febelfin, verlaat de beroepsfederatie van de financiële sector. Hij gaat aan de slag bij Aion, het vroegere Banca Monte Paschi Belgio.

Boedts stapt begin januari over, vernam De Tijd en hijzelf bevestigt de informatie. ‘Dit is een normale carrièreontwikkeling. Ik vertrek in de beste verstandhouding. De kans diende zich aan en boeide me wel’, zegt Boedts. Hij kan nog niet veel kwijt over zijn functie bij Aion, maar geeft aan dat zijn taak zal overeenkomen met de functie van juridisch directeur.

Een goed geplaatste waarnemer omschrijft het vertrek van Boedts als een aderlating voor Febelfin. Hij geldt er als de feitelijke nummer twee van de organisatie, na CEO Karel Van Eetvelt, en als diens rechterhand. Boedts wordt ook erg gewaardeerd, onder meer wegens zijn grote juridische kennis, zowel bij Febelfin als in de sector.

Europese federatie

De man is ook aan de slag bij de Europese bankenfederatie EBF, waar hij het hoofd is van het juridisch comité. Boedts is sinds 2014 aan boord bij Febelfin. Daarvoor werkte hij 13 jaar als advocaat, eerst bij CMS en daarna bij Eubelius, vooral in vennootschaps- en financieel recht.

Het is nog niet duidelijk wie hem vervangt bij Febelfin. ‘Het wordt een uitdaging om een goede opvolger te vinden’, zegt Karel Van Eetvelt in een reactie. ‘Zijn vertrek is inderdaad een aderlating. Ik heb enorm veel respect voor het werk dat hij verricht heeft en bewondering voor de stap die hij nu durft te zetten.’