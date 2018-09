Sloveense overheid gaat NLB opnieuw privatiseren

Onder druk van Europa gaat de Sloveense overheid opnieuw een partner zoeken voor de grootste bank van het land, die ooit tot de invloedssfeer van KBC behoorde.

Terwijl de Belgische regering deze week besliste om de beursgang van Belfius in de diepvriezer te stoppen, zal de nieuwe regering van Marjac Sarec wel zijn belang in een staatsbank afbouwen.

Slovenië beloofde aan de Europese Commissie dat het de helft van Nova Ljubljanska Banka (NLB) nog dit jaar van de hand zou doen en volgend jaar nog eens een schijf van 25 procent. De staat zou enkel een blokkeringsminderheid van 25 procent plus één aandeel aanhouden.

Vorig jaar mislukte een poging om NLB te privatiseren. De bank, die de voorbije jaren miljarden staatssteun nodig had om overeind te blijven, is al jaren een probleemdossier. Niet alleen voor de overheid, maar indertijd ook voor KBC.

KBC

De Belgische bank-verzekeraar was jarenlang minderheidsaandeelhouder van NLB. Pogingen om de macht bij de grootste Sloveense bank in handen te krijgen, mislukten.

Het resterende belang van 22 procent in NLB werd uiteindelijk in 2012 aan de overheid terug verkocht toen KBC bezig was om zelf zijn balans op te kuisen na de kredietcrisis. Het jaar nadien moesten NLB en de andere grote Sloveense banken geherkapitaliseerd worden.

Of KBC en andere Westerse banken deze keer interesse zullen hebben in NLB is niet duidelijk. Om de operatie te laten slagen stuurt Europa alvast de EBRD het veld in. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling zegt dat ze overweegt om deel te nemen aan de privatisering.

'Het is een nieuwe situatie en we zullen er weer naar kijken' verklaarde de Charlotte Ruhe, de verantwoordelijke van de bank in de regio Zuid-Oost-Europa. 'Als het nodig is, zullen we proberen de operatie te ondersteunen.'