SocGen-CEO: 'Onze waardering houdt geen steek'

Frederic Oudea beloofde de Socgen-aandeelhouders bij zijn aanstelling in 2008 ‘groei met een lager risico’. Meer dan een decennium later moet hij vaststellen dat het aandeel van de Franse bank op een dieptepunt noteert.

De hele sector kreunt onder de lage rente, strenge toezichthouders, kwakkelende inkomsten en zware concurrentie van een fintechspeler als Adyen, die tussen haakjes vorige maand SocGen uit de EuroStoxx50 - de sterindex van de eurozone - knikkerde . Maar bij SocGen is meer aan de hand, getuige de zwaar tegenvallende resultaten van de voorbije kwartalen.

De Franse bankgroep dook over het tweede kwartaal bijna 1,3 miljard euro in het rood. Ze moest door de pandemie niet alleen massaal provisies nemen voor probleemkredieten - 1,28 miljard euro - maar ook een forse afboeking op goodwill slikken in de marktenafdeling.