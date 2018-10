SocGen verliest uithangbord aan Econopolis

Uitgerekend op de dag dat ABN AMRO definitief groen licht krijgt om Société Générale Private Banking over te nemen, blijkt dat de aandelenexpert Danny Van Quaethem overstapt naar de vermogensbeheerder Econopolis.

Daarmee verliest de Belgische privatebankingpoot van ABN AMRO meteen een belangrijk uithangbord. In de 21 jaar dat de 57-jarige Gentenaar aan de slag was bij Société Générale Private Banking en diens voorloper Bank De Maertelaere groeide Van Quaethem uit tot een van de bekendste aandelenexperts van Vlaanderen.

Ook bij Econopolis, waar hij begin november aan de slag zal gaan, zal Van Quaethem zich voornamelijk met aandelenanalyse bezighouden. 'Ik ben als analist geboren, ik zal als analist doodgaan', lacht Van Quaethem. 'Ik heb altijd heel graag gewerkt bij Société Générale, maar de job waarvoor Econopolis me contacteerde, is me op het lijf geschreven. Ik ken het huis, ik sta achter zijn visie van duurzaam investeren en ik heb de vrijheid om volledig mijn ding te doen', vervolgt Van Quaethem. 'En ik krijg nu de kans om opnieuw samen te werken met mijn vroegere collega Bernard Thant, die bij Econopolis mee instaat voor het vermogensbeheer.'

Gedonder op de beurs? Fantastisch!

Uiteindelijk komt het steeds neer op het juiste aandeel kunnen kiezen op het juiste moment. Danny Van Quaethem Aandelenanalist

De timing van de aankondiging is opvallend. Zowat overal ter wereld krijgen de aandelenbeurzen rake klappen nu beleggers zich volop zorgen maken over de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China en over stijgende rentevoeten. 'Eerlijk gezegd: als analist vind ik zoiets fantastisch. Als de koersen vallen, kan je in deze functie nog eens wat harder op tafel kloppen en het verschil maken. Headlines zoals 'Paniek op de beurs' zijn dan ook niet aan mij besteed. Sommige aandelen zijn zo sterk teruggevallen dat zich opportuniteiten voordoen - al is alles afhankelijk van welke termijnen je hanteert.'