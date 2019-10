Sociaal overleg bij KBC zit al maand muurvast

Een maand nadat de cao-onderhandelingen bij KBC werden opgeschort, zit het sociaal overleg bij de bank en verzekeraar nog steeds in het slop. De vakbonden waarschuwen voor de risico’sdie daaraan verbonden zijn.

Bij de bank en verzekeraar KBC liggen de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst met werkzekerheidsgarantie volledig in het slop sinds de directie vorige maand de gesprekken staakte.

De directie en de vakbonden van KBC kwamen begin september bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao die werkzekerheid moet bieden voor de 14.000 werknemers van de Belgische poot. Er is enige haast mee gemoeid: de huidige arbeidsovereenkomst bij KBC loopt eind dit jaar af.De gesprekken begonnen sowieso in niet al te makkelijke omstandigheden.

Eerder die maand had de groep namelijk al een omvangrijke reorganisatie aangekondigd waarbij ze de komende drie jaar 1.400 banen wil schrappen via natuurlijk verloop. Het grootste pijnpunt bleek evenwel niet die herstructurering, wel het feit dat KBC de onderhandelingen over de nieuwe cao wilde koppelen aan een experiment waarbij een team van vrijwilligers wordt ingezet om ook op zondag klanten te woord te staan vanuit een call center.

Een voorstel dat op een duidelijk 'njet' kan rekenen van de liberale vakbond ACLVB, dat zich principieel verzet tegen zondagswerk in de sector. De vakbond vreest dat ze door zo'n project goed te keuren een ‘paard van Troje’ binnenhaalt waarbij ook andere banken in navolging van KBC hun personeel zullen inzetten op zon- en feestdagen. 'Als we dit toelaten is het een kwestie van weken of zelfs dagen voor ook andere banken met gelijkaardige voorstellen rond zondagswerk op de proppen komen', zegt Maarten Dedeyne van het ACLVB.

Geen centimeter verder

Andere banken volgen met argusogen Ook de andere Belgische banken kijken met veel aandacht naar de gesprekken over zondagswerk bij KBC. De banken onderhandelden eerder op sectorniveau al een akkoord dat flexibiliteit rond weekendwerk mogelijk maakt. Daarin werd bepaald dat iedere instelling afzonderlijk met de bonden moet onderhandelen over wat kan en wat niet kan. Maar de impasse bij KBC zet in de verf hoe gevoelig het doorbreken van de zondagsrust wel ligt. Vijf jaar terug lag het dossier ook al op tafel bij de bank en verzekeraar, maar toen werd het na aanhoudende spanningen uiteindelijk in de diepvries gezet. Of dat vandaag meteen opnieuw zal gebeuren, valt te bezien. Financiële instellingen hameren erop dat ze hun organisatie dringend moeten aanpassen als ze beter willen inspelen op de veranderende behoeften van hun klanten. Die bankieren steeds meer digitaal en verwachten ook dat ze meteen op hun wenken worden bediend als ze met vragen zitten of een transactie willen doen.

De socialistische BBTK heeft er vooral problemen mee dat KBC uitgerekend nu over zondagswerk wil praten. In een pamflet dat vorige week werd rondgestuurd noemt de bond dat thema een 'bliksemafleider' bij de onderhandelingen die eigenlijk over de werkgelegenheid moeten gaan. Het christelijke ACV Puls toonde zich wel bereid om met de directie te praten over zowel de nieuwe cao als het experiment rond zondagswerk.

Omdat je voor afspraken over meer flexibiliteit op het werk de handtekeningen van de drie vakbonden nodig hebt liggen de gesprekken nu dus stil. KBC schortte een maand terug de onderhandelingen op. Sindsdien is er nog geen centimeter vooruitgang geboekt, klinkt het in vakbondskringen.

Bij KBC viel in een reactie te horen dat de bank nog steeds bereid is te onderhandelen over een nieuwe cao rond tewerkstelling, gekoppeld aan het beperkte experiment rond zondagsopening van KBC Live. 'Maar sinds midden september zijn er dus geen formele onderhandelingen geweest,' bevestigt woordvoerster Viviane Huybrecht.

Spelletjes spelen

'Ik hoor nu dat wij de zaken blokkeren, maar wij hebben deze dossiers niet aan elkaar gekoppeld,' reageert Maarten Dedeyne van het ACLVB. 'Ze wisten zeer goed dat zondagswerk voor ons een zeer gevoelig thema was en toch willen ze hiermee doorzetten. Door alles aan elkaar te linken waren zij het die de gesprekken de facto hebben stilgelegd.'

Jan Steenwinckel van de socialistische BBTK vermoedt dat de directie de voorstellen rond zondagswerk of tafel heeft gelegd om zo een nieuwe arbeidsovereenkomst rond werkgelegenheid duurder te kunnen verkopen. 'Maar je speelt geen spelletjes met werkzekerheid, dat is niet goed voor het bedrijf.’

Onzeker personeel

Dirk De Backere van het christelijke ACV Puls waarschuwt voor de risico’s als een nieuwe cao rond tewerkstelling uitblijft. Niet alleen kan KBC in principe makkelijker mensen ontslagen. ‘Er zijn nog andere zaken onmiddellijk voelbaar. Sommige voordelen, bijvoorbeeld rond tijdskrediet of eindeloopbaanregelingen, zullen meteen wegvallen. En het is inderdaad niet goed voor de sfeer binnen het bedrijf. Je riskeert dat vrijbuiters die hier en daar aan de knoppen zitten in sommige afdelingen vrij spel krijgen en makkelijk kunnen aansturen op het ontslag van mensen.'

Ook voor KBC is het zaak dat er stilaan vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken, valt te horen bij de bonden. Niet alleen om strategische reden - tegen het einde van dit jaar moet ook een akkoord worden bereikt over een andere cao rond risicogroepen binnen de bank. Maar ook omdat de directie veel onzekerheid bij het personeel zou kunnen wegnemen. Begin september kondigde de bank een herstructurering aan waarbij de komende drie jaar 1.400 jobs worden geschrapt in België, weliswaar zonder gedwongen ontslagen.