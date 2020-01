Sociale impasse bij KBC verhindert tijdskrediet voor werknemers

Nu KBC voor het eerst in 40 jaar zonder sociaal akkoord het jaar ingaat, zien tal van werknemers ook hun aanvraag voor tijdskrediet geweigerd. De grootste vakbond bij de bank probeert de situatie te ontmijnen.

De sfeer bij KBC is gespannen sinds de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst in september volledig vastliepen. Omdat de afspraken over werkgelegenheid en een tewerkstellingsgarantie voor de 14.000 werknemers van KBC in België eind 2019 afliepen, moesten de bonden en de directie over een nieuw akkoord praten.

De directie koppelde die CAO-onderhandelingen aan gesprekken over een experiment waarbij een team van vrijwilligers wordt ingezet om ook op zondag vanuit een callcenter klanten te woord te staan. Dat voorstel stootte op een veto van de liberale vakbond, die zich principieel verzet tegen zondagswerk in de sector. Daardoor zitten de sociale onderhandelingen bij KBC helemaal vast. Voor afspraken over flexibiliteit op het werk is bij de financiële groep het fiat van de drie vakbonden nodig.

Patstelling

Bijna vijf maanden later is de patstelling compleet en is KBC het nieuwe jaar ingegaan zonder een akkoord over tewerkstelling en werkzekerheid. Omdat in de vorige cao ook afspraken zaten over tijdskrediet en andere vormen van flexibele werkuren, hebben tal van personeelsleden nu extra problemen.

Werknemers die sinds begin dit jaar tijdskrediet wilden opnemen, zien hun aanvraag voorlopig geweigerd omdat een nieuw sociaal akkoord bij de bank-verzekeraar op zich laat wachten. Omdat er geen aparte afspraken meer zijn, valt KBC terug op een sectoraal akkoord, waarbij tot 5 procent van de werknemers tijdskrediet kunnen opnemen.

‘Dat wettelijke minimum volstaat allang niet meer’, zegt Dirk De Backere van de christelijke vakbond ACV Puls. ‘De voorbije jaren zijn de regelingen voor tijdskrediet bij KBC in die mate uitgebreid dat werknemers ze de facto als een verworven recht beschouwen.’

Door het uitblijven van een nieuwe cao zijn nog andere afspraken bij KBC weggevallen, onder meer de overgangsregeling voor de pensioenen en de werking van het jobcenter, de cel die werknemers begeleidt als ze in het bedrijf een nieuwe functie zoeken. Dat zijn twee belangrijke regelingen bij een groep die eind vorige zomer aankondigde dat ze de komende drie jaar 1.400 jobs wil schrappen.

Open brief

In een open brief aan CEO Johan Thijs vraagt de vakbond ACV Puls de gesprekken over een nieuwe cao voor werkzekerheid meteen te herstarten. Tegelijk kan over het omstreden project voor zondagswerk worden onderhandeld. De bond stelt voor dat die gesprekken losstaan van de cao-discussies en enkel mogelijk zijn voor de medewerkers die daarvoor interesse hebben. ACV Puls vraagt ook dat de vorige arbeidsovereenkomst, die eind 2019 afliep, in de tussentijd wordt verlengd.