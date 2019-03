Sociale onrust bij Crelan

Bij de coöperatieve bank Crelan beschuldigt het gemeenschappelijk vakbondsfront de directie ervan een lopende cao eenzijdig op te zeggen.

Het conflict draait om een cao die handelt over 137 overgebleven bedienden van de bank Centea, die in 2012 werd overgenomen door het toenmalige Landbouwkrediet. De arbeidsovereenkomst regelt de jaarlijkse loonsverhogingen voor die groep personeelsleden, die bijna 20 procent van de actieve werknemers van Crelan uitmaken.

'In een nota aan de werknemers heeft de directie laten uitschijnen dat ze vanaf 2019 een nieuw systeem van loonsverhogingen wil hanteren. Daarover is er geen overleg geweest met de vakbonden. De nieuwe loonronde zou in de praktijk worden toegepast vanaf april', zeggen de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB in een mededeling.

Voor de vakbonden is het onaanvaardbaar dat een juridisch bindende tekst op een eenzijdige manier met de voeten wordt getreden. 'We zullen niet aarzelen om de nodige juridische stappen te ondernemen', klinkt het. 'We vragen de directie om de opzegging van de cao meteen in te trekken en om de vakbondsafgevaardigden met het nodige respect te behandelen - zoals het de gewoonte is in de banksector.'

Harmonisering

Volgens de bonden probeerde Crelan herhaaldelijk om een meer geharmoniseerd loonbeleid te ontwikkelen.