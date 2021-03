Sociale spanningen bij Bank Nagelmackers lopen op

De vakbonden bij Bank Nagelmackers roepen het personeel op zich aan te sluiten bij de nationale staking van maandag nu de directie geen betere ontslagvergoeding wil geven aan 15 commerciële medewerkers.

Bank Nagelmackers kondigde eerder dit jaar aan dat het 15 van de 45 commerciële assistenten in het kantoornet wou ontslaan als gevolg van een strategiewijziging. De bank, die in handen is van het Chinese conglomeraat Anbang, wil het klassieke retailbankieren afbouwen en zich weer meer toeleggen op personal- en private bankingdiensten voor meer vermogende klanten.

De bonden hoopten nog het aantal ontslagen te kunnen beperken en tot een degelijk ontslagplan te komen voor de geviseerde commerciële assistenten. Maar begin deze week bleek dat de directie niet van plan was meer te bieden dan de wettelijke ontslagvergoeding, klinkt het bij de vakbonden. Die voeren donderdag protestacties aan de hoofdzetel van Bank Nagelmackers in Brussel en roepen de medewerkers van de bank zich aan te sluiten bij de nationale staking van maandag.

Geen extra's in het vooruitzicht

'Doorgaans wordt bij dit soort ontslagrondes in de banksector 40 tot 80 procent boven op de wettelijke vergoeding uitbetaald', vertelt Sabine Ruys van ACV Puls. 'Maar dinsdag kregen we van de directie te horen dat er geen extra's zullen zijn. Het enige wat er nog bij kon, is dat de bank geen vier weken verbrekingsvergoeding zal inhouden als de ontslagen werknemers loopbaanbegeleiding krijgen bij hun ontslag. De directie beloofde ook dat ze de kosten voor eventuele bijscholingen van de ontslagen werknemers op zich zou nemen.'

Nagelmackers ontslaat die 15 mensen niet omdat ze hun job niet goed zouden doen. De ingreep komt er omdat de bank een nieuwe strategie wil volgen. Socialistische vakbond BBTK

'Nagelmackers ontslaat die 15 mensen niet omdat ze hun job niet goed zouden doen', reageert de socialistische vakbond BBTK. 'Die ingreep komt er omdat de bank een nieuwe strategie wil volgen. Daardoor worden collega's die vaak al wat anciënniteit hebben bij de bank nu op straat gezet. Maar de directieleden met wie we spreken, zeggen dat ze geen mandaat hebben gekregen om te onderhandelen over een vertrekregeling.'

Dat de Chinese CEO David Yuan, die afgelopen zomer aan het hoofd van de bank kwam te staan, zich nog nooit heeft getoond tijdens de gesprekken zet ook kwaad bloed bij de vakbonden. 'We hebben Yuan nog totaal niet gehoord in dit dossier', klinkt het bij de BBTK. 'Ik heb een directie nog nooit zo koel en afstandelijk geweten om dit soort boodschappen over te brengen aan het personeel.'

Verzoeningsvergadering

ACV Puls hoopt intussen dat een mogelijke verzoeningsvergadering bij de bankenkoepel Febelfin nog enig soelaas kan bieden. Maar de onrust in de groep neemt hoe dan ook toe. 'De mensen leven al jaren in onzekerheid', zegt Sabine Ruys van ACV Puls. Dat het management niet bereid is de rest van het personeel enige garantie op werkzekerheid te bieden als dit dossier is afgerond, maakt de situatie er volgens haar niet beter op.

De mensen leven al jaren in onzekerheid. Sabine Ruys Secretaris ACV Puls

'Vorig jaar is het aantal werknemers bij Bank Nagelmackers al met 14 procent afgenomen', zegt een BBTK-verantwoordelijke . 'En werknemers in andere afdelingen hebben schrik dat zij straks aan de beurt zijn als de bank de 15 commerciële assistenten heeft ontslagen. Dat ook die andere personeelsleden recent hun functieomschrijving moesten doorgeven aan het management voedt die onzekerheid alleen maar.

Boze bankagenten