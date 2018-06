Socialistische bond wil nieuwe CAO-gesprekken bij KBC

'Vage beloftes'

'De directie zegt ook dat ze haar verantwoordelijkheid zal nemen om het personeel te blijven ondersteunen, maar het blijft bij vage beloftes.' Wat de BBTK wel over de streep had kunnen trekken? 'KBC heeft een systeem voor interne loopbaanbegeleiding, een eigen VDAB zeg maar, waar werknemers een bepaalde periode een beroep op kunnen doen. Die periode had langer gekund. We hadden ook graag gezien dat wie zich engageert om opleidingen te volgen of intern in een nieuwe functie stapt recht heeft op een hogere vergoeding als hij toch moet vertrekken. Maar daar wilde de directie niet over praten.'

Volgens Van Steenwinckel gaat de BBTK zich intern beraden over welke stappen hij nu zal zetten. 'Al wil dat zeker niet zeggen dat er meteen stakingsacties komen. We willen eerst het personeel bevragen om te weten wat het wil en of er bereidheid is om verder te praten. Als we nieuwe gesprekken kunnen aanknopen met de directie willen we ook over andere aspecten praten, zoals eindeloopbaanregelingen, tijdskrediet en landingsbanen. Het is niet de gewoonte van KBC om door te zetten met een akkoord als dat maar door één partij wordt gedragen.'