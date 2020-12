Société Générale switcht deels van bakstenen naar digitaal

De Franse grootbank Société Générale zet stevig het mes in haar kantorennet en mikt tegelijk op een verdubbeling van het aantal klanten van haar internetbank Boursorama.

De bank voegt haar eigen kantorennet samen met dat van Crédit du Nord, een netwerk van lokale banken in Frankrijk. Crédit du Nord is een volledige dochter van Société Générale, maar opereert nog als een zelfstandige entiteit.

Samen hebben ze 2.100 kantoren, waarvan een aantal dicht bij elkaar liggen. De samenvoeging van de twee netwerken heeft tot gevolg dat 600 kantoren verdwijnen tegen 2025. De bank maakt zich sterk dat ze met een net van 1.500 kantoren een stevige territoriale basis behoudt in Frankrijk.

De centrale ondersteunende diensten worden eveneens samengevoegd en er komt één informaticaplatfor. Dat moet een kostenbesparing opleveren van 450 miljoen euro tegen 2025.

Daar staat tegenover dat aan het project om de twee kantoornetten samen te voegen een (eenmalig) prijskaartje hangt van 700 tot 800 miljoen euro, waarvan 70 procent in het boekjaar 2021 te laste genomen wordt.

Boursorama

Tegelijk wil Société Générale de ontwikkeling van haar digitale bank Boursorama versnellen. Met zowat 2,5 miljoen klanten is Boursorama al een van de grootste online banken in Frankrijk. Dat aantal klanten moet stijgen tot 4 miljoen in 2023 en 4,5 miljoen in 2025.

De inspanning om nieuwe digitale klanten aan te trekken zal in een eerste fase wat kosten - 230 miljoen euro, schat Société Générale - maar het zal de winstgevendheid van Boursorama op termijn fors opkrikken, verwacht de bankgroep.

'Op deze manier bouwen we een uniek model van retailbankieren uit, dat is gebaseerd op twee sterke en complementaire pijlers', zegt Frédéric Oudéa, de CEO van Société Générale.

Met deze switch volgt de Franse bank het voorbeeld van andere grote banken in het buitenland, die ook beslisten hun kantorennet flink af te slanken. In Duitsland zijn onder meer Commerzbank en Deutsche Bank daarmee bezig, in Nederland gaan ABN Amro en Rabobank dezelfde weg op. Ook in België hebben de grote banken de voorbije jaren hun kantorennet afgeslankt.

Dexia

Crédit du Nord, waarvan de vennootschapszetel in Rijsel gevestigd is, is ontstaan uit de samenvoeging van zowat 80 kleinere regionale Franse banken. In 1988 kwam Crédit du Nord volledig in handen van de Banque Paribas. In 1997 verkocht die de bank door aan Société Générale.