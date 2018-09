Société Générale verwacht 1,2 miljard euro boete voor schending handelssancties VS

De Franse bank Société Générale heeft 1,2 miljard euro opzijgezet om in een conflict met Washington een schikking te treffen rond de schending van de Amerikaanse handelssancties tegen onder meer Iran. Dat deelde de bank mee.

De bank zegt dat de onderhandelingen met de Amerikaanse autoriteiten over de zaak 'in een meer actieve fase' zijn beland. Het definitieve bedrag van de boete zal wellicht 'in de komende weken' worden vastgelegd.

De VS willen Société Générale beboeten omdat de financiële instelling dollars zou hebben overgemaakt aan personen of ondernemingen in landen waartegen Amerikaanse handelssancties waren ingesteld.

Schikkingen