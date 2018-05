Sofina koopt 20 procent in vermogensbeheerder Cambridge Associates

Het is niet bekend hoeveel de Boël-holding neerlegt voor het belang van 20 procent in de Amerikaanse investeringsmaatschappij.

De participatie wordt gemeld door de gespecialiseerde site Institutional Investor, tegen wie de CEO van Cambridge Associates, David Druley, het nieuws bevestigde. Sofina was niet direct beschikbaar voor commentaar. Cambridge Associates is naast vermogensbeheerder ook een adviesbureau en doet op vraag van klanten investeringsonderzoek. Het bedrijf is sinds zijn oprichting in 1973 in privé-handen en koestert een zekere discretie.

Met het belang van 20 procent schaart Sofina zich naast de families de Rothschild en Hall. Het is de eerste wezenlijke verschuiving in het aandeelhouderschap van deftige Cambridge Associates in bijna twintig jaar. 'We hebben veel werk gestoken in de zoektocht naar een nieuwe prooi', zei Sofina-CEO Harold Boël vorige week nog op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van zijn holding.

Gerenommeerde klanten

Sofina is de holding van de adelijke familie Boël en heeft de naam een uitstekende neus voor goede zaken te hebben. Het was een van de eerste investeerders in bedrijven als Google, Facebook en Dropbox en boekte vorige week nog een winst van 80 miljoen euro op het Indiase e-commerce-platform Flipkart.

Cambrigde Associates heeft zijn hoofdkantoor in Boston, maar de 1.300 werknemers zitten verdeeld over kantoren op alle belangrijke financiële plaatsen van de wereld. Het bedrijf heeft zelf zo’n 190 miljard dollar aan investeringen onder beheer.

De klantenlijst van Cambridge is ronduit indrukwekkend: van het pensioenfonds van de speler van de American Football-liga NFL via het Wereldnatuurfonds, de universiteit van Harvard en het MIT tot de stichtingen van Bill en Melinda Gates en de familie Rockefeller.