'Solomon nieuwe CEO Goldman Sachs'

Blankfein, die in 2006 CEO werd, maakte i n 2015 dat hij aan kanker leed. Hij dacht evenwel niet meteen aan opstappen. In oktober 2016 werd hij kankervrij verklaard.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Goldman Sachs zijn opvolging aan het voorbereiden was, met de twee co-operationeel directeurs, Harvey Schwartz en David Solomon, in een interne tweestrijd voor het CEO-schap. Toen Schwartz in maart onverwacht zijn vertrek aankondigde, was voor veel waarnemers het pleit beslecht.