Spaanse Banco Santander stunt met hogere spaarrente in België

De Spaanse bankgroep Banco Santander verhoogt de rente op de twee online spaarrekeningen die ze in België aanbiedt. Verrassend, want zowat alle financiële instellingen klagen steen en been dat de rente die ze verplicht moeten aanbieden op gereglementeerde spaarboekjes te hoog is.

Santander Consumer Bank, dat deel uitmaakt van de consumentendivisie van Santander, verhoogt op 1 november de rentevoeten voor zowel de gereglementeerde Vision-rekening als voor de Vision Plus-formule.

Voor de Vision-rekening wordt de basisrentevoet verhoogd van 0,15 procent naar 0,25 procent. De getrouwheidspremie blijft 0,10 procent, waardoor het totale rendement op dit boekje 0,35 procent bedraagt.

Voor de Vision Plus-rekening, een formule voor wie zijn geld langer dan 12 maanden laat staan, stijgt de basisrente van 0,03 procent naar 0,05 procent en de getrouwheidspremie van 0,47 procent naar 0,55 procent. Het totale rendement bedraagt zo 0,60 procent.

Strafrente

De zet van Santander is opmerkelijk, want heel wat banken klagen vandaag steen en been over de rente van 0,11 procent die ze verplicht moeten aanbieden op gereglementeerde spaarboekjes.

Spaargeld van klanten dat banken niet in kredieten kunnen omzetten, moeten ze parkeren op een rekening van de Europese Centrale Bank. Die vraagt daar geld voor, in de vorm van een negatieve rente van -0,5 procent.

Om dat te compenseren zetten ze klanten er steeds meer toe aan hun spaargeld te activeren, bijvoorbeeld door hen te doen beleggen in aandelen of fondsen. Tegelijk voeren banken ook almaar vaker een negatieve rente in voor vermogende klanten of bedrijven.