Spaanse bankgigant pioniert vanuit Brussel met geldtransfers

Santander begint in ons land met PagoFX, een app om goedkoop internationaal geld te versturen.

Als buitenlandse arbeider geld sturen naar het thuisland, de facturen betalen voor uw buitenverblijf in het buitenland of buitenlandse diensten betalen: dat kan allemaal sneller, goedkoper en veiliger met een nieuwe app, belooft PagoFX.

PagoFX, een samentrekking van Pago - Spaans voor 'ik betaal' - en FX - een internationale afkorting die verwijst naar wisselkoersen - is een start-up in een grote klassieke bank. Banco Santander is een van de grootste Europese spelers. De betaaldienst werd dit jaar gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. België krijgt de primeur voor het Europese vasteland.

De vennootschap PagoFX Europe is gevestigd in Brussel en kreeg van de Nationale Bank een licentie als betaalinstelling. Het wordt geen volledige bankapp of neobank, maar enkel een dienst om geld over te maken, legt de Franse CEO Cedric Menager uit. 'Klanten kunnen hun eigen debetkaart koppelen, van gelijk welke bank, en kunnen via PagoFX eenvoudig internationale betalingen doen naar rekeningen in tientallen landen.'

Onze tarieven zijn bij de laagste van de markt en zeer transparant. Cedric Menager CEO PagoFX Europe

PagoFX belooft dat het geld snel en volledig aankomt. 'Onze tarieven zijn bij de laagste van de markt en zeer transparant. Bij andere diensten worden soms achteraf kosten en verborgen wisselkoersmarges afgehouden. Wij tonen de exacte kosten en het exacte bedrag dat de tegenpartij ontvangt', zegt Menager. Betalingen naar het VK kosten 0,9 procent, naar de VS 1 procent en in de eurozone 0,5 procent.

De dienst lijkt op die van fintechbedrijven als het Britse TransferWise, dat ook Brussel als uitvalsbasis voor het Europese vasteland heeft gekozen. Menager benadrukt dat PagoFX een start-up is in een bank en dat het aan alle veiligheidseisen en processen van een grote, traditionele bank voldoet.

Menager wil vooral klanten weghalen bij traditionele banken, waar de kosten vaak hoger uitvallen, en bij traditionele geldkoerierdiensten als Western Union of MoneyGram, die een uitgebreid kantorennet hebben.

In België ziet hij een grote markt. 'Niet zo groot als die in het Verenigd Koninkrijk, maar het is een belangrijke geldtransfermarkt door de vele internationale werknemers in de Brusselse hoofdkantoren en instellingen en door een grote migrantengemeenschap. We doen hier ervaring op het Europese vasteland op en kunnen daarna uitbreiden naar andere markten.' Hij wil stapsgewijs nog meer betaaldiensten toevoegen.

Witwassen

Bij transacties zullen we - zeker voor grotere bedragen - vragen naar de redenen van de transactie en de herkomst van het geld. Cedric Menager CEO PagoFX

Internationale overschrijvingen worden door toezichthouders onder een vergrootglas gelegd in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Hoe pakt PagoFX dat aan? 'Bij de eerste transacties worden alle klanten systematisch gecontroleerd: we vergelijken het identiteitsbewijs met een selfie. Bij transacties zullen we - zeker voor grotere bedragen - vragen naar de redenen van de transactie en de herkomst van het geld', zegt Menager.