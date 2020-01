Spaanse bankier krijgt 52 miljoen euro boete voor smokkel Picasso

Het doek werd in 2015 in beslag genomen door de Franse politie aan boord van het luxejacht van Botin.

Jaime Botín, lid van de vooraanstaande Spaanse bankiersfamilie, is veroordeeld tot 18 maanden cel en een gigantische boete omdat hij een Picasso de Spaanse grens over had gesmokkeld.

Schermvullende weergave Jaime Botin ©BELGAIMAGE

Botín is een naam als een klok in financieel Spanje. Jaime Botín was indertijd voorzitter van de Spaanse bank Bankinter. Zijn nicht Ana Botín is nu voorzitter van Banco Santander, de bank die al generaties door de familie wordt bestuurd. Zijn broer Emilio Botín is in ons land bekend van de overname van ABN Amro, samen met Fortis en RBS.

De 83-jarige Jaime Botín is dinsdag veroordeeld tot een bijzonder zware straf voor smokkel van kunst. Jaime Botín zou het schilderij 'Hoofd van een jonge vrouw' van Pablo Picasso clandestien het land uit gesmokkeld hebben. Botin wou het uiteindelijk verkopen bij veilinghuis Christie's in Londen.

Boete

26 miljoen euro Picasso Het schilderij, dat op 26 miljoen euro wordt geschat, is door Spanje afgenomen en hangt nu in een museum in Madrid.

Dat komt hem nu duur te staan in Spanje, dat een van de strengste erfgoedwetten heeft. Botín krijgt een boete van 52,4 miljoen euro. Daarnaast is het schilderij overgedragen aan het museum Reina Sofia in Madrid.

Botín werd ook veroordeeld tot 18 maanden cel. Hij verdwijnt voorlopig echter nog niet meteen achter de tralies. Celstraffen onder de twee jaar worden gewoonlijk niet uitgevoerd in Spanje. Hij kan ook nog in beroep gaan tegen de veroordeling.

Corsica

Schermvullende weergave Het jacht Adix van Jaime Botin. ©AFP

Botín liet een chauffeur in juni 2015 per wagen van Madrid naar Valencia overbrengen. Daar werd het stiekem aan boord van zijn 65-meter lange jacht in de haven van Valencia gebracht. Het schip zette koers naar Corsica, waar een privévliegtuig het doek naar Genève bracht. Maar de Franse politie onderschepte het schilderij.

Het schilderij met een geschatte waarde van 26 miljoen euro wordt door Spanje als nationaal erfgoed gezien, en mocht het land niet verlaten. Botín had toestemming gevraagd om het te verkopen, maar het Spaanse ministerie van Cultuur bestempelde het als niet exporteerbaar omdat het het enige doek was van uit de Roze Periode (vroege jaren 1900) van Picasso dat nog in Spanje was.

Schermvullende weergave Het doek werd door de Franse politie in beslag genomen. ©AFP