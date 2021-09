Spaanse bankreus sluit geldtransferapp met Belgisch tintje

Na minder dan een jaar stopt Banco Santander met PagoFX, een app om goedkoop en snel geld over te maken naar het buitenland. De dienst werd mee ontwikkeld in ons land.

Met PagoFX ontwikkelde Santander een alternatief voor fintechs en neobanken als Wise (vroeger bekend als Transferwise) en Revolut, die met een simpele app goedkope en snelle internationale betaaldiensten aanboden. Dergelijke diensten vissen in de vijver van klassieke geldtransferdiensten als Western Union, maar mikken ook op de groeiende markt van expats en freelancers die die vaak hoge transactiekosten betalen voor grensoverschrijdende financiële verrichtingen.

Maar in de eerste drie markten waar PagoFX vorig jaar werd gelanceerd - Spanje, België en het VK -, kon de app geen potten breken en Santander besliste er al meteen de stekker uit te trekken. Op de website staat een droge melding dat de dienst na een strategische review wordt stopgezet op 30 november.

Brussel

De beslissing heeft gevolgen voor ons land. De app werd mee ontwikkeld in Brussel, naast het Madrileense hoofdkantoor van Santander en Londen. PagoFX gebruikte de Brusselse vennootschap PagoFX Europe, die een vergunning als betaalinstelling kreeg van de Nationale Bank, als uitvalsbasis voor continentaal Europa. De Britse markt werd bediend via een aparte Britse vennootschap.

'PagoFx zal bekijken of het de ruim 70 werknemers in Madrid, Brussel en Londen kan verhuizen naar andere delen van de PagoNxt group', zegt een woordvoerder. PagoNxt is het autonome betaaltechnologiebedrijf binnen Santander. Daar worden nog volop nieuwe diensten ontwikkeld, klinkt het vanuit Madrid.