Spanjaarden kopen beste stukken Wirecard

Vier maanden na het spectaculaire faillissement van de Duitse financiële trots Wirecard komt er een doorstart voor de Europese kernactiviteiten. 'Banco Santander gaat het technologieplatform voor betaaldiensten in Europa en alle gespecialiseerde technologie overnemen', zegt curator Michael Jaffé. Een eerdere deal met Deutsche Bank was afgesprongen.

De Spaanse bank, die sterk inzet op online diensten, zegt in een reactie dat ze met de overname haar groeiplannen in Europa wil versnellen. Wirecard regelde voor tientallen miljarden aan kredietkaartbetalingen voor onlinehandelaren.

Dat is fors minder dan de 24 miljard euro die Wirecard op zijn hoogtepunt waard was. De Duitse fintechlieveling onttroonde in 2018 Deutsche Bank als grootste financiële groep en kegelde Commerzbank uit de prestigieuze DAX-beursindex.

Maar Wirecard bleek deels een zeepbel. In juni moest het bedrijf de boeken neerleggen nadat het toegegeven had dat zo'n 1,9 miljard euro in de boeken niet bestond. De krant Financial Times had al anderhalf jaar vragen gesteld over schimmige praktijken bij het bedrijf, maar Wirecard kon investeerders zoals het Japanse SoftBank en ook de Duitse toezichthouders al die tijd om de tuin leiden. De wereldwijde fraude van CEO Markus Braun en zijn team liet uiteindelijk een gat van 4 miljard dollar na.